Коронавирус в России: испытание майскими праздниками и новые пропуска

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Власти обещают усилить патрулирование мест отдыха в Москве, где на майские праздники ожидается аномально теплая погода. В Кремле предупредили об опасности повторной вспышки коронавируса - эти и другие события в обзоре Би-би-си.

Число выявленных случаев превысило 100 тысяч

По данным оперативного штаба, за сутки в России зарегистрировано 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на 1258 больше, чем днем ранее. Впервые с начала пандемии число заражений за сутки превысило 7 тысяч, общее число достигло 106 498.

За минувшие сутки умер еще 101 человек с подтвержденным Covid-19, общее число летальных исходов превысило тысячу и составило 1073.

Больше половины всех выявленных случаев - 53739 - по-прежнему приходится на Москву. За сутки в городе умерли 65 человек, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщали вечером в среду в московском оперативном штабе.

Контроль за гражданами усилят во время майских праздников

В период майских праздников количество нарядов полиции, патрулирующих московские парки, скверы и набережные, будет увеличено, сообщил начальник управления обеспечения охраны общественного порядка ГУООП МВД России Ростислав Лесников.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что во время праздников полицейские и росгвардейцы усилят контроль за нарушителями самоизоляции и социальной дистанции в Москве и Московской области. Особое внимание, по словам собеседника агентства, будет уделено лесополосам, лесным массивам и берегам водоемов.

Тем временем синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве на майские праздники. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 3 и 4 мая температура будет на пять градусов выше нормы.

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко объяснил, почему власти Москвы отказались от идеи автоматического продления пропусков до 11 мая.

Многие жители столицы не работают в период майских праздников, это не зависит от карантина или указа президента о нерабочих днях. Поэтому логично, чтобы граждане подтвердили свое намерение работать в эти дни, считает Лысенко.

О том, что между двумя майскими праздниками россияне все равно не работают, говорил и президент Владимир Путин, объявляя нерабочими дни до 11 мая.

В Госдуму внесли поправки о спецпропусках и штрафах

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф в 5 тысяч рублей за поездку на автомобиле в период пандемии без пропуска.

Такие штрафы были введены в Москве. Городские власти решили воспользоваться дорожными камерами, чтобы выписывать штрафы в автоматическом режиме. Зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") ранее заявлял, что это незаконно.

Сейчас он сказал газете "Коммерсант", что, по его мнению, нижегородские депутаты внесли поправки в Госдуму по просьбе московских властей, чтобы узаконить практику вынесения штрафов. Комитет поправки не поддержит, пообещал он.

Нельзя рассылать штрафы в автоматическом режиме на основании городского кодекса об административных правонарушениях, говорили "Коммерсанту" ранее юристы. Челябинский юрист Лев Воропаев обратился с иском в Мосгорсуд с требованием отменить эту норму. "Действия водителя регламентированы только ПДД: он должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто и ОСАГО", - уверен Лысаков.

В Кремле просят не бояться пропусков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения на счет того, что меры контроля и слежения за гражданами, введенные в связи с коронавирусом, могут сохраниться, когда вспышка заболеваемости закончится.

"Это абсурдные совершенно опасения и всегда хочется сказать: товарищи, вот когда это все пройдет, если будут проблемы, будут их обсуждать, а сейчас почему вы исходите из худшего, давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы", - сказал он в интервью RTVI.

На замечание, что в отношении России не все верят, что эти камеры работают только для обеспечения безопасности, Песков ответил так: "Пусть этих критиков это и гложет изнутри, а у нас все нормально".

Кроме того, пресс-секретарь Путина предупредил о риске повторной вспышки коронавируса в случае смягчения ограничений. "Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", - сказал Песков.

Вспышка коронавируса в Звездном городке

Более 40 жителей Звездного городка, в том числе шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом, сообщил глава города Евгений Баришевский.

"Уважаемые жители, новая информация по эпидемиологической обстановке на сегодняшний день. Всего заболевших 41 человек... Из них сотрудников ЦПК - 6 человек, МСЧ-2 - 14 человек", - написал в четверг Баришевский в "Инстаграме".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что число заболевших коронавирусом сотрудников космической отрасли превысило 110 человек, трое умерли. В частности, Covid-19 заразился генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

Россиян отпустят за границу

Россиянам, живущим за рубежом, можно будет покинуть Россию через наземные пункты пропуска и вернуться в страну проживания. Распоряжение на этот счет подписал премьер Михаил Мишустин.

Выезд будет разрешен на основании второго гражданства, вида на жительство в другой стране или "иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание". Причем выехать из России таким образом можно будет только один раз.

С начала апреля все регулярные рейсы за границу приостановлены. Были организованы специальные вывозные рейсы для иностранцев, желающих вернуться на родину.

Движение через наземные пункты пропуска границ России было приостановлено с 30 марта на неопределенный срок.

Временное ограничение въезда в Россию для иностранцев и лиц без гражданства продлевается на неопределенный срок.