В России зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом

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В России зарегистрировано больше 7 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Страна впервые перешагнула эту планку. Общее число выявленных случаев в первый раз превысило 100 тысяч, а число смертей - одну тысячу.

В России зарегистрировано еще 7 099 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб при правительстве. В Москве за сутки зарегистрировано 3 093 новых случая. Общее число выявленных случаев в стране составило 106 498.

Суточный прирост в стране впервые перешагнул за 7 тысяч случаев, это рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости Covid-19 в России.

За сутки умер 101 человек. Второй день подряд число смертей в день превышает 100.

Число летальных исходов в России теперь превышает одну тысячу: за весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

В Москве за сутки умерли 65 человек, у них был положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Днем ранее штаб сообщал о 67 летальных исходах, это было самое большое число умерших в Москве после начала вспышки коронавируса. Теперь общее число смертельных случаев в Москве превысило 600, общее число диагнозов - 53 739.

Преодолели планку в 100 тысяч

Накануне Россия вплотную приблизилась к 100 000 зарегистрированных случаев коронавируса (99 399 заболевших). Суточный рост по стране тогда составил 5 841 случай. За сутки умерли 108 человек - больше, чем когда-либо ранее после начала пандемии.

В 39,9% новых случаев, о которых объявили в четверг, у заразившихся не было клинических проявлений болезни, сообщили в штабе.

Роспотребнадзор, который ежедневно отчитывается о количестве проведенных тестов на Covid-19, в четверг утром сообщил, что их число превысило 3,4 млн. За последние сутки в России провели 194 тысячи тестов, следует из сообщения, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находятся 208 тысяч человек.

"Мы пока не вышли на плато"

"В России ежедневный прирост новых случаев снизился, но мы пока не вышли на плато", - говорил накануне главный эпидемиолог минздрава России Николай Брико.

На этой неделе президент Владимир Путин продлил до 11 мая включительно нерабочие дни, а региональные власти продлили режимы самоизоляции. В Москве и Подмосковье продолжит действовать пропускной режим.

Путин поручил правительству к 5 мая подготовить предложения, как может быть смягчен режим в дальнейшем. Решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом будет сложным, сказал в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", - заявил Песков, напомнив о поручении президента "подготовить прикидки такого плана" к 5 мая.

Смягчение ограничений в Москве начнется со строительной отрасли, заявил накануне заммэра Владимир Ефимов.

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний, по данным Университета Джонса Хопкинса, к утру четверга достигло 227 671, увеличившись за сутки на 10 488.