Политик в Праге заявил, что его охраняют от российского убийцы

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Глава одного из округов Праги, где был демонтирован памятник советскому маршалу Коневу, заявил, что полиция взяла его под охрану из-за сведений о прибывшем в Чехию киллере из России.

Ранее чешская пресса сообщала об этом, но только со ссылками на анонимные источники. Российское посольство в Чехии назвало информацию о подготовке убийств "вопиющими и лживыми инсинуациями".

"Был установлен факт, что здесь находится русский, чья цель - убить меня. И не только меня, но и Гржиба, и Новотны", - сказал глава муниципального округа Прага-6 Онджей Коларж в интервью телеканалу Prima.

Ранее о том, что он находится под охраной полиции, сказал в интервью Русской службе Би-би-си и мэр Праги Зденек Гржиб. При этом мэр не подтвердил сообщения о том, что эта охрана ему выделена из-за угрозы со стороны России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под охраной, но не уточнил, в связи с чем

Чешская полиция пока не подтверждала и не опровергала сообщения о том, что два пражских политика взяты под охрану из-за того, что их намерены убить россияне.

Зденек Гржиб руководил переименованием площади, на которой находится посольство России в Праге, в площадь Бориса Немцова.

Демонтаж памятника Коневу

Павел Новотны - глава другого района Праги, он предлагает воздвигнуть в своем районе памятник солдатам армии генерала Власова, которые в мае 1945 года помогли повстанцам освободить Прагу от немецкого гарнизона.

Русская освободительная армия под командованием Андрея Власова была сформирована нацистской Германией из пленных советских солдат и русских добровольцев. В 1946 году Власов был казнен в Москве за измену родине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В апреле в Праге была демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

Коларж руководил демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который был причастен как к освобождению Праги от нацистов во время Второй мировой войны, так и к подавлению "пражской весны" в 1968 году.

27 апреля чешское издание Respekt сообщило, что полиция взяла под охрану Коларжа и Гржиба из-за сведений о том, что в Чехию по дипломатическому паспорту прибыл россиянин, имеющий целью отравить этих политиков. Издание ссылалось на анонимные источники, официальные лица эту информацию не подтверждали.

"Красная черта"

Посольство России в тот же день назвало это сообщение лживым и заявило, что оно является "продолжением активизировавшейся здесь в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию нашей страны и навязывание ее враждебного образа чешской общественности".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зденек Гржиб и Жанна Немцова во время церемонии переименования площади имени Бориса Немцова в Праге

Официальный представитель министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова сказала Би-би-си, что МИД "не будет комментировать утечки, опубликованные в СМИ". Она добавила, что чешское внешнеполитическое ведомство сотрудничает со спецслужбами и "адекватно реагирует на все советы и информацию о потенциальных угрозах, которые мы получаем".

"Остается фактом, что несколько недель назад российский дипломат, имеющий соответствующую аккредитацию, вернулся в Прагу из командировки - и его коллеги встретили его в аэропорту", - сказала Штихова.

В ответ на это представители российского посольства в Праге заявили: "сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является. С середины марта сего года ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт".

Мэр Праги Зденек Гржиб сказал Русской службе Би-би-си, что полиция взяла его под охрану еще в середине апреля. Гржиб одновременно упомянул и об угрозе со стороны России, но отказался прямо подтверждать, что взятие под охрану связано именно с ней.

"Если это [убийство] случится, это будет означать, что российские органы пересекли красную черту, потому что нельзя убивать демократически избранного политика другой страны, это неприемлемо в цивилизованном обществе", - сказал Гржиб Би-би-си.

В то же время, на прямой уточняющий вопрос, исходит ли угроза его жизни от россиян, мэр Праги ответил, что не может говорить о причинах, по которым его взяли под охрану.

Издание Respekt утверждает со ссылкой на анонимные источники, что человек, прибывший под дипломатическим прикрытием из России с заданием убить пражских политиков, привез с собой яд рицин. Этим ядом в 1978 году в Лондоне в ходе совместной акции КГБ и болгарской спецслужбы был отравлен болгарский диссидент и сотрудник Всемирной службы Би-би-си Георгий Марков.

Источники другого чешского издания, Denik N, информацию о яде не подтвердили. В то же время, это издание сообщило, что МИД Чехии вызывал посла России Александра Змеевского и предупредил его о неприемлемости покушений на чешских политиков.