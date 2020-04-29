"Закон один для всех". Ресторан соратника Зеленского замуровали пеноблоками

Группа молодых людей во главе с бывшим депутатом украинского парламента Олегом Ляшко заблокировала один из входов в ресторан "Велюр" в центре Киева пеноблоками после того, как журналисты обвинили его владельца, соратника президента Украины Владимира Зеленского Николая Тищенко в том, что, несмотря на карантинные ограничения, он проводит там тайные личные встречи.

Программа журналистских расследований "Наші гроші" ("Наши деньги") в понедельник опубликовала материал, в котором говорилось, что депутат парламента от партии "Слуга народа" и ресторатор Николай Тищенко проводит в своем ресторане встречи с украинскими чиновнкиами и политиками.

В Киеве действуют карантинные ограничения, согласно которым работа заведений общественного питания запрещена.

Николай Тищенко - депутат Верховной Рады от партии Зеленского "Слуга народа". Его называют давним знакомым главы Офиса президента Андрея Ермака и одним из претендентов на выдвижение в мэры Киева от партии Владимира Зеленского.

Журналисты наблюдали за рестораном Тищенко "Велюр" в центре Киева на протяжении недели.

Они зафиксировали, как внутрь заведения входили, в частности, заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, влиятельный депутат Рады Антон Яценко, бизнесмен Павел Куфтырев, а также ряд парламентариев от "Слуги народа".

На следующий день Николай Тищенко в своем "Инстаграме" признал, что проводит в ресторане "личные встречи".

"Единичные встречи. И поверьте, результат этих встреч почувствуют все, кто думает последующие пять лет грабить мой город. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко", - заявил Тищенко, допустив, что стал жертвой "информационного заказа".

Объяснения Тищенко не убедили многих пользователей соцсетей. Журналист Юрий Бутусов заявил, что своим ответом Тищенко по сути признал правонарушение и теперь должен быть оштрафован.

В среду утром возле ресторана появилась группа примерно из десятка молодых людей в масках. Их возглавлял бывший депутат парламента Олег Ляшко, известный многими эксцентричными заявлениями и акциями.

Они деловито заблокировали вход в "Велюр" пеноблоками и зафиксировали конструкцию монтажной пеной. Возле входа они оставили надпись: "Закон один для всех".

Спустя несколько часов киевское управление Национальной полиции сообщило, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.