Коронавирусный уикенд: что можно, а чего нельзя делать москвичам в майские праздники

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Майские праздники в России в этом году пройдут в условиях самоизоляции. В Кремле говорят, что пока еще рано расслабляться и выходить на улицы. На дачу поехать можно - но там нельзя жарить шашлыки с друзьями. Би-би-си постаралась разобраться, что разрешено, а что запрещено из-за пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин на этой неделе продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. В регионах были продлены режимы самоизоляции. В Москве и Московской области - пропускные режимы. Так можно ли москвичам поехать на дачу?

Что делать с пропусками

Да, на дачу поехать можно. Но для этого нужно оформить пропуск.

Подписав указ о продлении пропускного режима, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заявки на цифровые пропуска нужно подавать по правилам, которые действуют с 15 апреля. Заявка предусматривает возможность поездки в больницу или в иных целях - например, на дачу.

Если в медучреждение можно ездить каждый день, то для осуществления иных целей есть лимит - всего два раза в неделю.

Пропуска Москвы и Подмосковья должны признаваться при проверке и в городе, и в области.

Что можно делать на даче

В среду Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, как вести себя на даче.

В рекомендациях говорится, что проводить майские праздники можно с теми, с кем вы уже контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции).

Всё остальное - делать нельзя. В том числе посещать родственников, друзей, принимать их в собственном доме. Нельзя устраивать пикники на природе, нужно отказаться от тесного общения в компании.

Нельзя расширять круг общения: общаться с соседями по дачному участку и приближаться к другим людям ближе, чем на полтора метра. А еще нельзя забывать, что начался сезон клещей.

Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше вообще на дачу не ездить. Поздравлять с праздником Роспотребнадзор советует, используя "современные дистанционные средства связи".

Если же на таких условиях граждане все-таки отправятся на дачу, то они должны отдать предпочтение личному транспорту или такси, а не электричке. В электричке рекомендуется ехать в маске, прихватив с собой антисептик.

Вопросы без ответа

Остаются вопросы. Сколько будет действовать пропуск, с которым москвичи поедут за город? Можно ли вернуться в Москву, а потом снова поехать на дачу? Или сделать остановку по пути и зайти в магазин, чтобы купить шашлык? Будет ли считаться нарушением пропускного режима выход с участка на опушку леса и попытка поставить там мангал?

Корреспондент Би-би-си обратился с этими вопросами по телефону "горячей линии" мэрии Москвы по коронавирусу. Оператор переадресовала вопрос в единую справочную мэрии.

В единой справочной ответил робот, который задавал уточняющие вопрос и не всегда правильно распознавал ответы. Корреспондент добивался ответа на вопрос, как, не нарушая правила, попасть на дачу в выходные. В итоге он получил очень короткую рекомендацию: нужно оформить разовый пропуск для поездки в иных целях.

Петербургский опыт

Власти Петербурга и Ленобласти составили более подробные инструкции для тех, кто желает поехать в праздничные дни на дачу.

Для проезда при себе необходимо иметь паспорт, а также документ о собственности или аренде дачного участка. Также власти рекомендуют заранее купить все необходимое, чтобы избежать распространения коронавируса за пределами города.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркивал, что если дачники следуют на личном транспорте, то им необходимо ехать без остановок, строго придерживаясь маршрута дом - дача. На месте гражданам советовали минимизировать контакты с соседями и находиться у себя на участке.

Людей больше, погода - лучше

Накануне 1 мая на дорогах Москвы вновь стало больше автомобилей. В четверг число машин на дорогах возросло, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, сообщил департамент транспорта города.

"Индекс самоизоляции" в Москве утром в среду опустился до 3,1, а к 15:00 - и вовсе до 2,7. То есть почти половина москвичей - не дома. В городах-миллионниках после того, как Путин продлил нерабочие дни, также продолжает снижаться уровень самоизоляции.

Тем временем синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве на майские праздники - до 23 градусов к 3 мая.

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Что об этом думают в Кремле

"На улицах все больше людей. Как это видят в Кремле? Как несознательность и безответственность россиян - и тогда с чем она связана? Или это что-то другое?" - спросили журналисты пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Ну, Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самую изоляцию. Но, с другой стороны, он призвал всех, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе [из самоизоляции]", - ответил Песков.

"Можно только надеяться на то, что к этому призыву прислушаются люди", - добавил он.

На вопрос, не возникают ли у Кремля вопросы к мэрии Москвы, если индекс самоизоляции упал, несмотря на введение цифровых пропусков, Песков ответил так: "У нас у всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации. Мэрия делает все, что возможно".

В России за последние сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев коронавирусной инфекции, 3 093 из них - в Москве.

Страна впервые перешагнула планку 7 тысяч. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в первый раз превысило 100 тысяч, а число смертей - одну тысячу.

Комментируя рекордный за все время дневной прирост, Песков сказал: "Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы".