Коронавирус: Южная Корея - сутки без новых заражений, Британия вышла на третье место по числу смертей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Южной Корее проходит традиционный фестиваль лотосовых фонарей

В Южной Корее впервые за время пандемии коронавируса за сутки не зафиксировано новых заражений Covid-19, президент США Дональд Трамп не намерен продлевать карантин, туристическая индустрия несет миллиардные убытки. Все самые последние новости о ситуации в мире на фоне пандемии - в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

За последние сутки в Южной Корее впервые с начала эпидемии не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Положительная динамика в стране наблюдалась уже некоторое время, и на прошлой неделе власти значительно ослабили карантинные меры. Правила социального дистанцирования также ослаблены.

В четверг в Южной Корее проходит традиционный фестиваль лотосовых фонарей, который приурочен ко дню рождения Будды, и в парках Сеула собралось много людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет продлевать рекомендации по социальному дистанцированию, срок которых истекает в четверг. Согласно правилам, изначально одобренным на 15 дней, но продленным на 30-дневный срок, американцам рекомендуется по возможности работать из дома и избегать большого скопления людей. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано самоизолироваться.

Число умерших от коронавируса в США превысило 60 тысяч человек. Однако, по мнению президента, на данном этапе крайне важно начать возвращать экономику в прежнее русло.

Сам Трамп намерен на следующей неделе возобновить передвижения по стране: после более чем месячного пребывания в Белом доме президент намерен посетить штат Аризона.

Из-за эпидемии Covid-19 американская экономика переживает худшие за много десятилетий времена. Армия безработных составляет более 25 млн человек, ВВП США упал на 4,8% с начала года, и экономисты предрекают, что это еще не конец обвала.

Печальный рейтинг

После того как накануне в официальную британскую статистику решили включить число умерших от Сovid-19 за пределами больниц, Великобритания поднялась на третье место в мире по количеству смертей, обогнав Испанию.

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Ранее умерших у себя дома, в домах престарелых и других учреждениях считали отдельно. Теперь общее число жертв коронавируса в Великобритании составляет 26 166 человек.

Первая десятка стран с наибольшим числом умерших выглядит так:

США (почти 61 тысяча смертей)

Италия (27 682)

Великобритания (26 166)

Испания (24 275)

Франция (24 121)

Бельгия (7 501)

Германия (6 467)

Иран (5 957)

Нидерланды (4 727)

Китай (4 637)

Представители туриндустрии Германии требуют от властей помощи, после того как было объявлено, что запрет на международный туризм продлен до 14 июня.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сотрудники туристической отрасли Германии требуют помощи властей

Кроме того, пока действуют ограничения на передвижения внутри страны. Власти предупредили, что, возможно, в этом году немцы не смогут провести отпуска так, как они привыкли.

Ассоциация туроперторов Германии заявляет, что потери отрасли с начала года и до конца апреля уже составили 4,8 млрд евро. В целом, по прогнозам, экономика Германии в этом году может сократиться на рекордные 6,3%.