Оксфордский университет и ВОЗ проводят два крупнейших испытания лекарств от Covid-19

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В больницах Великобритании начались клинические испытания лекарств от Covid-19, в которых принимают участие свыше 8 тыс. пациентов.

Испытания под эгидой Оксфордского университета, получившие название RECOVERY, включают пять существующих лекарств, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам медицины Фергюс Уолш.

Среди них - комбинированный препарат, применяющийся при лечении СПИДа, и антималярийное средство. Исследователи хотят выяснить, могут ли эти лекарства остановить воспроизведение коронавируса в организме человека.

Изучаются также препараты, которые снижают воспаление и подавляют реакцию иммунной системы, которая в случае тяжелого протекания заболевания иногда может пойти вразнос (так называемый цитокиновый шторм, опасная для больного повышенная реакция иммунной системы).

Клинические испытания затрагивают почти 170 больниц по всей Британии, но будут проводиться также и в более чем ста странах мира. Их главной задачей является подбор лекарств, способных снизить смертность от коронавируса.

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"Чем больше пациентов мы сможем привлечь к этим испытаниям, тем быстрее мы добьемся результата, - сообщил Би-би-си руководитель исследования профессор Питер Хорби. - Мы уже побили многие рекорды в том, что касается масштабов этого испытания, это просто невероятно!"

Действительно, эти клинические испытания уже стали крупнейшими в мире.

О начале глобальных испытаний лекарств от Covid-19 в среду объявила и ВОЗ, они эти испытания набрали уже более 1200 добровольцев.

"Участие в этих испытаниях едва ли поможет мне, - признался 60-летний Джефф Пайк, пациент кембриджской больницы Адденбрукс.

Он заразился коронавирусом шесть недель назад, а до этого у него был повторно диагностирован рак.

"Но, быть может, это исследование поможет кому-то еще, ведь без науки нам сегодня не обойтись", - говорит он.

Число скончавшихся от коронавируса в Британии перевалило за 26 тыс. после того, как в статистику решено было включать не только смерти, зарегистрированные в больнице, но и всех умерших по месту жительства, в том числе в домах для престарелых, где показатель смертности оказался особенно высок.

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, замещавшего премьер-министра на брифингах для прессы, говорить о неожиданном скачке не приходится, так как в общую цифру включены все летальные исходы от коронавируса со 2 марта.

При этом Рааб подчеркнул, что страна переживает опасный момент и что пик заболеваемости еще не пройден.