Саакашвили все-таки вошел в украинскую власть. Он возглавит исполком Совета реформ
Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ, говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины в четверг.
"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом, - цитирует Зеленского официальный сайт президента. - Верю, что он сможет дать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных перемен в жизни страны".
Этот совет был создан в августе 2014 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко и должен был стать консультативно-совещательным органом, который занимается стратегическим планированием государственной политики реформ и ее реализацией. Главой совета является президент Украины, он же формирует персональный состав этого органа.
- “Возвращение Короля-солнца” не состоялось. Почему Саакашвили пока не вошел в украинское правительство
- В чем обвиняют Саакашвили в Грузии
- Саакашвили прорвался через границу Украины с толпой сторонников
Судя по информации на сайте президента Украины, за время своего существования Национальный совет реформ провел 28 заседаний, все при президентстве Петра Порошенко, последнее состоялось в марте 2018 года.
Особого резонанса в украинском обществе деятельность Совета реформ не приобрела. Самое известное его заседание состоялось в декабре 2015 года: на нем выяснение отношений между тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым переросло в публичную перепалку и обливанием друг друга водой из стаканов. Судя по всему, оба политика будут входить в Совет реформ и сейчас.
Несостоявшееся назначение
22 апреля Саакашвили заявил, что согласился на предложение Владимира Зеленского занять пост вице-премьер-министра по реформам.
По словам экс-президента Грузии, Зеленский собирался поручить ему координацию переговоров Киева с Международным валютным фондом, а также сделать его куратором дерегуляции - снижения налогового бремени и облегчения условий ведения для малого и среднего бизнеса.
Владимир Зеленский никак не прокомментировал эти заявления Саакашвили. По украинскому законодательству президент имеет ограниченное влияние на должности в правительстве: у него нет полномочий предлагать кому-либо вице-премьерские должности, формально это должен делать глава правительства.
Саакашвили говорил, что обсудил свою будущую работу в правительстве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства не ответил на многочисленные запросы Би-би-си с просьбами подтвердить сам факт встречи и дать комментарии по поводу ее содержания.
В любом случае бывший президент Грузии так и не стал членом правительства Украины: оказалось, что в парламенте нет достаточного количества голосов для его назначения.
Формально большинством в Верховной Раде обладает партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Однако состоявшаяся 24 апреля встреча Саакашвили с ее депутатами показала, что поддержать его назначение готовы даже не все парламентарии от президентской политической силы.
"Другой формат"
Саакашвили обещал, что продолжит встречи с депутатами и будет пытаться заручиться поддержкой членов других фракций Рады. Однако собрать большинство голосов ему так и не удалось, и вопрос о его назначении в правительство не попал в повестку дня парламента на прошлой неделе.
А в четверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что планы украинской власти относительно Саакашвили поменялись. "Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой", - сказал он.
Ранее на информацию о возможном назначении Саакашвили крайне резко отреагировали в Тбилиси.
"Назначение стратегическим партнером (Украиной) в качестве вице-премьера разыскиваемого и уже осужденного за тяжелые преступления в Грузии человека для нас категорически неприемлемо", - заявил в прошлую пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария, добавив, что в случае такого назначения Тбилиси по меньшей мере отзовет своего посла в Киеве для консультаций.
Нынешнее назначение стало вторым приходом Саакашвили в украинскую власть.
Он приехал в Киев по приглашению своего университетского коллеги, тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, в 2014 году. Тогда же президентским указом получил украинское гражданство. Саакашвили строил имидж непримиримого борца с олигархами и коррупцией, он нападал на тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, отставки которого добивался Порошенко.
Потом получил должность губернатора Одесской области, а со временем начал критиковать действия Порошенко и - после отставки с губернаторского кресла - организовывать протестные акции с требованием импичмента президента. В конце концов Саакашвили был лишен украинского гражданства указом Порошенко и выдворен из страны.
Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт. До последнего времени Саакашвили проживал в Одессе, время от времени комментируя события и тенденции украинской и грузинской политики.