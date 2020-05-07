Саакашвили все-таки вошел в украинскую власть. Он возглавит исполком Совета реформ

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Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ, говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины в четверг.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом, - цитирует Зеленского официальный сайт президента. - Верю, что он сможет дать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных перемен в жизни страны".

Этот совет был создан в августе 2014 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко и должен был стать консультативно-совещательным органом, который занимается стратегическим планированием государственной политики реформ и ее реализацией. Главой совета является президент Украины, он же формирует персональный состав этого органа.

Судя по информации на сайте президента Украины, за время своего существования Национальный совет реформ провел 28 заседаний, все при президентстве Петра Порошенко, последнее состоялось в марте 2018 года.

Особого резонанса в украинском обществе деятельность Совета реформ не приобрела. Самое известное его заседание состоялось в декабре 2015 года: на нем выяснение отношений между тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым переросло в публичную перепалку и обливанием друг друга водой из стаканов. Судя по всему, оба политика будут входить в Совет реформ и сейчас.

Несостоявшееся назначение

22 апреля Саакашвили заявил, что согласился на предложение Владимира Зеленского занять пост вице-премьер-министра по реформам.

Правообладатель иллюстрации Facebook Arsen Avakov Image caption Видеозапись публичной ссоры Арсена Авакова (стоит слева) и Михаила Саакашвили была опубликована министром внутренних дел

По словам экс-президента Грузии, Зеленский собирался поручить ему координацию переговоров Киева с Международным валютным фондом, а также сделать его куратором дерегуляции - снижения налогового бремени и облегчения условий ведения для малого и среднего бизнеса.

Владимир Зеленский никак не прокомментировал эти заявления Саакашвили. По украинскому законодательству президент имеет ограниченное влияние на должности в правительстве: у него нет полномочий предлагать кому-либо вице-премьерские должности, формально это должен делать глава правительства.

Саакашвили говорил, что обсудил свою будущую работу в правительстве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава правительства не ответил на многочисленные запросы Би-би-си с просьбами подтвердить сам факт встречи и дать комментарии по поводу ее содержания.

В любом случае бывший президент Грузии так и не стал членом правительства Украины: оказалось, что в парламенте нет достаточного количества голосов для его назначения.

Формально большинством в Верховной Раде обладает партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Однако состоявшаяся 24 апреля встреча Саакашвили с ее депутатами показала, что поддержать его назначение готовы даже не все парламентарии от президентской политической силы.

"Другой формат"

Саакашвили обещал, что продолжит встречи с депутатами и будет пытаться заручиться поддержкой членов других фракций Рады. Однако собрать большинство голосов ему так и не удалось, и вопрос о его назначении в правительство не попал в повестку дня парламента на прошлой неделе.

Image caption После лишения украинского гражданства указом Петра Порошенко Саакашвили был вынужден прорываться обратно через границу с Польшей

А в четверг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что планы украинской власти относительно Саакашвили поменялись. "Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой", - сказал он.

Ранее на информацию о возможном назначении Саакашвили крайне резко отреагировали в Тбилиси.

"Назначение стратегическим партнером (Украиной) в качестве вице-премьера разыскиваемого и уже осужденного за тяжелые преступления в Грузии человека для нас категорически неприемлемо", - заявил в прошлую пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария, добавив, что в случае такого назначения Тбилиси по меньшей мере отзовет своего посла в Киеве для консультаций.

Нынешнее назначение стало вторым приходом Саакашвили в украинскую власть.

Он приехал в Киев по приглашению своего университетского коллеги, тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, в 2014 году. Тогда же президентским указом получил украинское гражданство. Саакашвили строил имидж непримиримого борца с олигархами и коррупцией, он нападал на тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка, отставки которого добивался Порошенко.

Потом получил должность губернатора Одесской области, а со временем начал критиковать действия Порошенко и - после отставки с губернаторского кресла - организовывать протестные акции с требованием импичмента президента. В конце концов Саакашвили был лишен украинского гражданства указом Порошенко и выдворен из страны.

Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт. До последнего времени Саакашвили проживал в Одессе, время от времени комментируя события и тенденции украинской и грузинской политики.