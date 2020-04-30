Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/Tass Image caption Монастырь подвергся резкой критике со стороны правозищитников и независимых СМИ Беларуси за несоблюдение безопасности монахинь и прихожан

Свято-Елисаветинский монастырь в Минске с четверга закрывается для посетителей на две недели. Информация об этом размещена на сайте монастыря. На пасхальные службы в храмы монастыря приходили тысячи верующих, несмотря на информацию о заражении коронавирусом среди монахинь и священников.

"Богослужения в нашем монастыре будут совершаться монашествующими без прихожан", - говорится в сообщении, появившемся на сайте монастыря.

Духовник монастыря по-прежнему утверждает, что лишать прихожан возможности придти в храм "абсолютно неразумно".

В среду Русская Служба Би-би-си опубликовала материал, в котором рассказала о положении дел в белорусских духовных учреждениях, включая минский Свято-Елисаветинский монастырь, который оставался открыт для верующих, несмотря на пандемию коронавируса.

Свято-Елисаветинский монастырь - внушительный монастырский комплекс на окраине Минска, включающий в себя восемь храмов и несколько мастерских, в его различных подразделениях работают тысячи человек. На территории монастыря постоянно проживают 130 монахинь. В монастыре помогают наркозависимым и бездомным и успешно занимаются коммерческой деятельностью.

Закрытие монастыря на карантин подтвердил пресс-секретарь Белорусской православной церкви (БПЦ - экзархат в составе Русской православной церкви) Сергей Лепин, который ранее в интервью Би-би-си признавал, что безопасность сестер и посетителей храма не была обеспечена.

Ранее монастырь подвергся острой критике со стороны правозащитников и независимых СМИ Беларуси за несоблюдение безопасности монахинь, сотрудников монастыря и многочисленных прихожан.

"Собираться и просить соборно помощи"

Правообладатель иллюстрации obitel-minsk.ru Image caption В пасхальных богослужениях в храмах монастыря приняли участие тысячи прихожан

"Службы идут, и те сестры, у которых нет симптомов, должны проходить послушание - разносить еду и выполнять работу по монастырю", - рассказала Би-би-си правозащитница и теолог Наталья Василевич.

Поступали сообщения о заболевших монахинях, в том числе и от них самих.

В монастыре был введен внутренний карантин для заболевших "в связи с эпидемией ОРВИ", однако позже стало известно, что и заболевшие, и здоровые совместно участвуют в службах и принимают трапезу в общей столовой.

Духовник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок отрицает сообщения о вспышке коронавируса в обители, называя коронавирус наказанием за безбожие.

Несмотря на решение о закрытии монастыря, его духовный попечитель продолжает настивать на важности "соборной молитвы".

"Не изоляция, не закрывать себя от ближнего своего, а наоборот, собираться и просить соборно помощи в борьбе с этой болезнью," - пишет на сайте монастыря Андрей Лемешонок.

"Когда люди приходят в храм, они приходят ко Христу, а не к священнику, и даже не к епископу. Они приходят, чтобы молиться за своих ближних. И лишать их этого, я думаю, абсолютно неразумно", - добавляет священник.

Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/Tass Image caption Точное число заболевших монахинь и их самочувствие остаются неизвестны

Несмотря на рост числа заболевших Covid-19, в Беларуси не вводился карантин, и сведения о заражениях на тех или иных объектах и предприятиях поступают, главным образом, от волонтеров и правозащитников.

Белорусский минздрав сообщает лишь общие цифры по стране, не комментируя очаги, которыми встревожены соцсети и волонтеры.

Ни в самом монастыре, ни в пресс-службе БПЦ Би-би-си не стали сообщать сведения об эпидемиологической обстановке в обители.

"Информации о количестве заболевших коронавирусом в монастыре нет и не будет", - сказал представитель Белорусской церкви.

По данным Минздрава, на 28 апреля в Беларуси выявлено более 12 тысяч случаев заболеваний коронавирусом. Скончались 79 пациентов "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится на сайте министерства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно высказывался о том, что в стране нет коронавирусной инфекции.