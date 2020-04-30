У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус

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У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Как сообщают российские информагентства, премьер уже сообщил об этом президенту Владимиру Путину на встрече, проводившейся в режиме видеосвязи.

Мишустин отметил, что будет соблюдать режим самоизоляции. Исполняющим обязанности главы правительства на этот период он предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова. При этом Мишустин заверил Путина, что правительство продолжит активную работу и что сам он тоже будет на связи.

Путин в свою очередь пожелал Мишустину быстрее выздоравливать и сказал, что согласен с его предложением назначить Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра. Соответствующий указ уже подписан.

Пока среди российских федеральных чиновников официально подтверждены лишь единичные случаи заражения коронавирусом. В субботу стало известно о заражении инфекцией депутатов Госдумы от КПРФ Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова.

При этом, по словам обоих парламентариев, анализ на коронавирус у них был отрицательным. Диагноз им поставили с помощью компьютерной томографии.

Калашников отметил, что у него высокая температура, Новиков же сообщил, что температуры у него нет. Оба они находятся в больницах. Депутаты сказали, что заразились от своих водителей.

По данным источника "Интерфакса" в Госдуме, в больницу с коронавирусом попали по меньшей мере четверо водителей депутатов.

В конце марта и в середине апреля в Госдуме провели массовую проверку депутатов на коронавирус, но о случаях заболеваний тогда не сообщалось.

В начале апреля массовое заражение коронавирусом произошло в Мосгордуме. Инфекцию обнаружили у нескольких депутатов и чиновников аппарата. 18 апреля в возрасте 63 лет умер депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого нашли коронавирус.

В конце марта сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом в администрации президента. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все участники встреч с президентом, а также находящиеся в непосредственной близости от него, заранее сдают тесты на коронавирус.

"Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заразился коронавирусом 27 марта. Сначала он перешел на работу из дома, но затем временно передал полномочия главы правительства главе МИД Британии Доминику Раабу.

В начале апреля Джонсон был госпитализирован, а затем переведен в отделение интенсивной терапии. Спустя несколько дней его выписали, в конце апреля он вернулся на работу.