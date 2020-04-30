Андрей Белоусов временно стал новым премьер-министром. Что думают экономисты?

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Временно исполнять обязанности премьер-министра России в ближайшее время будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заменит главу правительства Михаила Мишустина, который заболел коронавирусом. Что известно о новом российском техническом премьер-министре?

Белоусов вошел в новое правительство Мишустина в январе 2020 года. До этого он около семи лет был помощником президента Владимира Путина.

Белоусов - единственный первый вице-премьер в новом правительстве. Он отвечает за широкий круг вопросов, включая экономическое развитие, выполнение национальных проектов, а также программу развития малого и среднего бизнеса и инвестиционный климат. Вероятно, временно он будет совмещать обязанности вице-премьера и премьер-министра, а также отвечать за развитие экономики.

Белоусов известен достаточно специфическими взглядами на развитие экономики. В 2018 году на Московской бирже несколько дней продолжался обвал, которому предшествовало предложение Белоусова изъять у 14 крупных компаний более 500 млрд рублей "сверхдоходов". По его задумке, эти деньги должны были быть направлены на выполнение "майского указа" президента Владимира Путина.

После того, как предложения просочились в прессу, рынки начали падать. Российский союз промышленников и предпринимателей предупредил, что многие компании в этом случае обанкротятся.

Правительство Дмитрия Медведева отказалось от этой идеи. Вместо этого министр финансов Антон Силуанов, тогда совмещавший свой пост с постом первого вице-премьера, начал диалог с РСПП и крупными бизнесменами о совместных с государством проектах.

Позже в разговоре с журналом Forbes Белоусов сравнивал ажиотаж вокруг его письма, попавшего в прессу, с "эффектом гранаты, брошенной в курятник". Он отмечал, что его предложения неправильно поняли.

В 2018 году Белоусов, по данным "Ведомостей", также предположительно предлагал повысить налоговую нагрузку - например, ввести соплатеж с населения за медицинские услуги и налог с продаж. По данным газеты, он также предлагал повысить НДС, что и было сделано позднее.

Белоусов - известный "государственник", отмечают многие экономисты. Он сторонник государственного регулирования экономики и один из идеологов национальных проектов Владимира Путина. Позиция Белоусова в отношении частного сектора "вызывала очень серьезные вопросы", говорил Би-би-си в январе после назначения Белоусов в правительства ректор РЭШ Рубен Ениколопов.

Белоусов стал исполняющим обязанности премьер-министра на фоне кризиса в экономике России. Пандемия коронавируса и меры принудительной самоизоляции привели к обострению проблем у бизнеса. Особенно страдают малые и средние компании, которые фактически потеряли большую часть своей выручки. Многие предприниматели жалуются на то, что меры поддержки, предложенные правительством, не слишком эффективны.

Проблемы бизнеса уже перекинулись на население. Эксперты говорят о росте безработицы и уровня бедности.

Ждут ли экономисты изменений?

Экономисты, опрошенные Би-би-си, полагают, что в целом с временной сменой премьер-министра мало что изменится.

"Андрей Белоусов был первым вице-премьером. Это не то же самое, как если бы был назначен человек извне. Я не думаю, что это радикально меняет экономическую повестку", - считает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

По ее словам, концепция экономической помощи правительства была ориентирована в первую очередь на крупные компании. "Она была в логике, в повестке Андрея Белоусова", - считает она.

"У нас за экономический блок отвечал Белоусов. Вряд ли Мишустин мог ему вставлять палки в колеса. Все экономические решения, которые принимались в последние два месяца, все равно исходили от Белоусова. Вряд ли он будет менять ту идеологию поддержки экономики, которая уже сформировалась", - считает глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов также полагает, что поддержка правительства "в основном сосредоточена на системных компаниях", а не на малом и среднем бизнесе. "Здесь из-за временной смены премьера ничего не поменяется", - считает Шибанов.

По его словам, основные новые законопроекты и решения будут, вероятнее всего, приниматься после майских праздников - Мишустин, возможно, уже вернется к работе к этому времени.