Первомай в карантине. Толпы с дистанцированием и онлайн-демонстрации

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Первое мая застало мир в карантине. В Гонконге, Финляндии, Греции и Китае левые партии ищут способы обойти запреты на массовые собрания. Что придумывают, чтобы преодолеть последствия коронавируса в праздник весны и труда?

Международный день труда отмечают первого мая в 90 странах мира. Заметное исключение - США, где день труда празднуют в сентябре, но и там первое мая становится поводом для демонстраций групп, причисляющих себя к рабочему классу.

В Афинах на площади Синтагматос, прямо перед зданием парламента, в пятницу собралось несколько сотен человек. Демонстрация была организована объединением профсоюзов PAME ("Боевой фронт всех рабочих"), связанным с Коммунистической партией.

Незадолго до демонстрации на площадь пришли активисты PAME, которые наклеили на асфальт стикеры. Каждый участник встал на стикер, и таким образом расстояние между ними не должно было превышать двух метров.

Кроме того, сообщает агентство Рейтер, на площади был небольшой оркестр, игравший Bella Ciao, гимн европейских левых.

Греция только недавно восстановилась от продолжавшегося целое десятилетие долгового кризиса. Консервативное правительство страны обещает защитить предприятия от пандемии и помочь грекам сохранить рабочие места.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первомайские демонстрации в Греции часто заканчиваются столкновениями с полицией, но сегодня это было исключено

Митинги с той или иной степенью социального дистанцирования прошли в нескольких европейских странах, например в Австрии и Германии. В Берлине демонстранты прошли через центр города до городской площади, где уже была нанесена разметка для социального дистанцирования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Вене демонстрация тоже прошла с соблюденим социального дистанцирования

В Берлине не обошлось без задержаний. В нескольких районах города противники карантинных мер запланировали акции, совпадающие с первомайскими. Одна из таких акций, с требованием отменить карантинные меры, должна была пройти на площади Розы Люксембург, но полиция не дала протестующим собраться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Турции демонстрация закончилась задержаниями. В Стамбуле полиция задержала около 15 человек, среди которых были лидеры турецкого профсоюза DISK. По информации агентства Франс пресс, профсоюз организовал небольшую демонстрацию людей в масках, которых задержали за нарушения правил карантина.

New York Times со ссылкой на администрацию губернатора Стамбула сообщает, что демонстрантов отпустили в течение нескольких часов. Там подчеркнули, что другие профсоюзы по согласованию с властями города не проводили шествий, а только возложили венки на площади Таксим, где в 1977 году была обстреляна первомайская демонстрация. В профсоюзе DISK не прокомментировали это заявление.

Пропустить Twitter пост , автор: @Kilicbil Demonstrators, wearing face masks for protection against the novel COVID-19, wrestle with police during a May Day rally marking the international day of the worker in Istanbul, on May 1, 2020, as the country tries to curb the spread of the coronavirus.AFP/Bulent Kilic pic.twitter.com/n2TYfH8zmY — Bulent KILIC (@Kilicbil) 1 мая 2020 г.

Во Франции желающие отметить день труда не могли выйти из дома. В стране по-прежнему действуют правила карантина. Улицы городов пусты, продажа майского ландыша, который французы прикрепляют к одежде в этот праздник, запрещена.

Вместо уличных демонстраций - массовые аплодисменты с балконов, онлайн-концерты и митинги. Накануне праздника семь французских профсоюзов призвали граждан быть максимально активными в этот день и поддерживать солидарность трудящихся в соцсетях, вывешивая плакаты на балконы или просто выходя на них.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу выложил в "Твиттере" видеообращение к французским рабочим, в котором заявил, что "солидарность трудящихся сильна как никогда", сообщает RFI.

В пятницу генеральный секретарь объединения профсоюзов Филиппе Мартинес призвал французов продолжать выражать свои социальные требования в соцсетях. Кризис с коронавирусом только обострил проблемы рабочих, добавил он.

Во французском сегменте соцсетей появляются посты на тему Первомая.

В Китае первое мая считается одним из главных официальных праздников. В пятницу в Пекине, на площади Тьянаньмэнь, прошла церемония поднятия флага.

Флаг и торжественный оркестр были отделены от зрителей оградой, цепочкой охраны и значительным расстоянием, однако в толпе зрителей, судя по фото, меры дистанцирования не соблюдались.

С первого мая в Пекине снова открылся комплекс Запретного города, закрытый из-за пандемии еще в январе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Российские партии тоже провели акции в интернете.

Коммунистическая партия Российской Федерации провела так называемую "онлайн-маевку". Председательствовал лидер партии Геннадий Зюганов. Однако, судя по онлайн-трансляции, не во всех региональных отделениях КПРФ маевка прошла с соблюдением социального дистанцирования.

Правообладатель иллюстрации kprf.ru

"Левый фронт", похоже ,вдохновился примером европейских левых. В пятницу в соцсетях организации появились фотографии акций на балконах.

Кроме того, в пятницу нескольких активистов "Левого фронта" напротив Кремля по очереди проводили одиночные пикеты с требованием отставки правительства. Пикеты в Москве также провели несколько депутатов от КПРФ.

Оппозиционная Пиратская партия России провела "электронный митинг" в поддержку свободы слова через картографический сервис 2ГИС.

Участников призывали оставлять метки с комментариями на карте Москвы, в районе Болотной площади, пока один из членов партии вел прямой эфир. На акцию, как сообщает "Коммерсант", пришло только 40 человек. Полную запись онлайн-митинга можно посмотреть здесь.

Празднование Первомая организовали администрации нескольких городов в регионах. Блогер Рустем Адагамов выложил видео из Магадана, где муниципальный оркестр прошел по улицам, не соблюдая правила дистанцирования.

В онлайн-формате проходит и пародийная "Монстрация". Обычно участники этого первомайского шествия в нескольких российских городах выходят на улицы с нарочито абсурдными лозунгами.