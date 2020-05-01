Назад на Луну. НАСА определило, кто разработает модули для лунной миссии

  • 1 мая 2020
Blue Origin lander Правообладатель иллюстрации Blue Origin
Image caption Группа компаний под руководством Blue Origin создаст посадочный лунный модуль, разделяющийся на три части

Американское космическое агентство НАСА выбрало компании, которые займутся разработкой ракет и модулей для отправки астронавтов на Луну. По планам Белого дома, к 2024 году люди должны вернуться на спутник Земли впервые после лунных миссий 1970-х.

НАСА поручило разработку спускаемых аппаратов для программы Artemis ("Артемида") двум гигантам Кремниевой долины: компании Blue Origin, основанной владельцем Amazon Джеффом Безосом, а также SpaceX во главе с Илоном Маском. Кроме того, в программе примет участие американская компания Dynetics.

Общая стоимость контрактов оценивается в 967 млн долларов, они должны быть реализованы в течение 10 месяцев. За это время НАСА детально оценит каждый из проектов, а затем долгосрочные договоры будут заключены по меньшей мере с двумя из этих компаний.

"Предоставление этих контрактов означает, что Америка делает еще один шаг на пути к высадке астронавтов на Луну к 2024 году. В том числе - к тому замечательному моменту, когда на лунную поверхность впервые ступит женщина, - сказал глава администрации НАСА Джим Брайденстайн. - Впервые после эры "Аполлона" НАСА напрямую финансирует разработку системы высадки людей на Луну, и мы уже заключили договоры с компаниями, которые будут работать над программой Artemis".

Dynetics lander artwork Правообладатель иллюстрации Dynetics
Image caption Концепция компании Dynetics предполагает заниженную конструкцию модуля для облегчения высадки на лунную поверхность

Победившие в тендере компании предложили разные подходы к решению задачи высадки людей на Луну.

Проект Blue Origin, разработанный в сотрудничестве с несколькими другими американскими компаниями, предполагает высадку в три этапа. На первой стадии миссии астронавтов необходимо спустить с высокой лунной орбиты на более низкую; на второй будет осуществлена посадка на поверхность Луны, а на завершающей стадии экипаж взлетит с Луны, чтобы вернуться на Землю. Для этого предлагается использовать ракету New Glenn (компании Blue Origin), а также ускоритель Vulcan (разработанный United Launch Alliance (ULA).

При этом компания Dynetics предлагает строить один универсальный модуль, который будет запущен при помощи ракеты Vulcan. По словам представителя НАСА Лизы Уотсон-Морган, этот модуль уникален благодаря своей компоновке: он располагается близко к поверхности, чтобы облегчить астронавтам высадку на грунт.

Компания SpaceX представила проект Starship на базе собственной ракеты Super Heavy. Прототип проходит испытания на полигоне в местечке Бока-Чика на юге Техаса.

Starship on Moon Правообладатель иллюстрации SpaceX
Image caption Одним из успешных проектов был признан и аппарат Starship компании SpaceX

В процессе разработки находятся и другие ключевые элементы лунного плана НАСА. Участники лунной миссии отправятся в полет в капсуле Orion на мощной ракете-носителе Space Launch System (SLS).

Лунная орбитальная станция

НАСА планирует также построить небольшую лунную орбитальную платформу-шлюз Gateway, к которой мог бы пристыковаться Orion, и где можно было бы собрать компоненты лунного модуля перед его отправкой к Луне.

Gateway Правообладатель иллюстрации ESA / NASA / ATG Medialab
Image caption НАСА не намерено отказываться от проекта Gateway, но орбитальнную платформу к 2024 году построить не успеют

И хотя недавно поступило сообщение, что Gateway не успеет стать частью мисии "Artemis-3" в 2024 году, она должна сыграть важную роль на дальнейшем этапе реализации лунного проекта.

На пресс-конференции в четверг Брайденстайн вновь подчеркнул, что агентство не отказывается от планов по строительству лунной орбитальной станции. "Нам категорически необходима Gateway", - отметил он.

Впрочем, как это часто бывает, окончательную судьбу программы, которая обойдется в 35 млрд долларов только в ближайшие 4 года, будет определять Конгресс.

Vulcan rocket Правообладатель иллюстрации ULA
Image caption В качестве ракеты-носителя для лунного модуля планируется использовать ракету Vulcan компании ULA

В 60-е и 70-е годы в рамках программы "Аполлон" НАСА отправила к Луне 7 миссий. "Аполлон-13" не смог приземлиться из-за взрыва кислородного баллона (не удивительно, что американцы так не любят это число). Последней пилотируемой миссией стал "Аполлон-17". В декабре 1972 года его экипаж исследовал долину Таурус-Литтров на юго-восточной окраине Моря Ясности.

На этот раз НАСА хочет закрепиться на Луне надолго.

"Мы не собираемся возвращаться на Луну, чтобы осавить там флаги и следы, а потом не появляться там еще 50 лет, - заявил в прошлом году Джим Брайденстайн. - Мы отправляемся надолго, чтобы остаться, с посадочными модулями, роботами, луноходами и людьми".

Агентство действует согласно указу Дональда Трампа от 2017 года. Этим указом президент направил американских астронавтов обратно на Луну, а также в "иные пункты назначения".

Действительно, Луна может стать потенциалным полигоном для испытания технологий, которые в будущем помогут осуществить высадку на Марсе.

В своем плане, представленном НАСА, SpaceX предлагает осуществить беспилотную посадку на Луне.

Dynetics обещает демонстрационный полет для проверки ключевых возможностей своего спускаемого модуля прежде, чем к лунной поверхности будет отправлена настоящая миссия.

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