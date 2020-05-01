Джо Байден опережает Трампа. Хотя его тоже обвинили в сексуальных домогательствах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рейтинг Дональда Трампа лишь ненадолго вырос на волне пандемии. Ежедневные коронавирусные брифинги в Белом доме не добавляют ему популярности, считают в его предвыборном штабе

Дональд Трамп в ярости грозил подать в суд на главу своего предвыборного штаба. На мрачном фоне эпидемии коронавируса рейтинги главы Белого дома падают, и он начал заметно отставать в президентской гонке от бывшего вице-президента США Джо Байдена.

О том, что Дональд Трамп обвинил главу своего предвыборного штаба в грядущем поражении на предстоящих в ноябре этого года президентских выборах, сообщили со ссылкой на собственные источники сразу несколько американских СМИ.

"Я не собираюсь проиграть Джо Байдену!" - горячился в телефонном разговоре с руководителем собственного штаба Брэдом Парскейлом президент США.

В среду и четверг оба написали в "Твиттере", что сообщения в СМИ ложны.

Как Трамп поссорился с сотрудниками

Разговор состоялся в минувшую пятницу вечером, через день после того, как во время брифинга в Белом доме президент Трамп предположил, что инъекции обычных дезинфицирующих средств и "доставка света" в легкие могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году Брэд Парскейл отвечал за цифровое продвижение кампании Трампа. Сейчас он руководит уже всем штабом президента, добивающегося переизбрания

За несколько дней до этого Парскейл и еще несколько сотрудников избирательного штаба во время разговора с президентом сообщили ему неутешительные новости: по данным почти всех социологических служб, Дональд Трамп заметно отстает от своего возможного соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. В ключевых штатах преимущество кандидата от Демпартии составляет более шести пунктов, а рейтинги действующего президент продолжают снижаться.

Одной из причин падения рейтингов главы государства стали его выступления на проводимых в Белом доме ежедневных брифингах. По данным недавнего опроса компании Emerson, лишь 39% американцев считают, что президент правильно действует в условиях пандемии. Недовольных оказалось куда больше - 51%.

По сообщению телекомпании Си-эн-эн, на прошлой неделе руководитель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл сообщила Трампу, что его участие в брифингах не лучшим образом отражается на избирательных перспективах президента, и настоятельно попросила его отказаться от публичных выступлений.

По мнению самого Трампа, впрочем, главной проблемой являются вовсе не его заявления на брифингах, а невозможность участвовать в публичных встречах со сторонниками.

"Я не покидал Белый дом в течение многих месяцев и хотел бы выйти наружу", - сообщил он руководителю Национального комитета Республиканской партии, добавив, что избиратели "любят" его выступления и считают, что он "сражается за них".

"Он расстроен, потому что знает, что неправильно вел себя во время этих брифингов", - сказал телекомпании Си-эн-эн высокопоставленный республиканец.

Как Трамп опять обиделся на журналистов

Еще одной причиной для раздраженных комментариев президента США стали публикации, вышедшие в газетах New York Times и Washington Post.

Как утверждали авторы статей, Дональд Трамп в условиях пандемии предпочел не изменять своим давним привычкам. Просыпаясь рано утром, президент США проводит не менее семи часов, смотря новостные программы на нескольких кабельных телеканалах, и появляется в Овальном кабинете лишь к полудню. После этого, по словам источников изданий, глава Белого дома проводит остаток дня, разговаривая по телефону со своими друзьями и советниками.

В минувшие выходные Дональд Трамп опубликовал в своем "Твиттере" целую серию сообщений, обвинив "репортеров, получивших премию Нобл за свои работы о России" в том, что они были "полностью неправы". Президент предложил журналистам вернуть полученную ими "премию Нобла", и отдать ее "реальным репортерам".

Многочисленные пользователи "Твиттере" подняли президента на смех, напомнив ему, что "Нобелевская премия" пишется иначе и никогда не вручается журналистам.

Позднее Дональд Трамп удалил эти сообщения, объяснив, что комментаторы просто не поняли его "сарказма" и что на самом деле он имел в виду не Нобелевскую премию, а профессиональное "благородство". По-английски это слово пишется noble.

Как Джо Байдена обвинили в домогательствах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это фото сделано 15 марта. С тех пор 77-летний Джо Байден из-за эпидемии коронавируса практически не выходит из своего дома. Встречи, интервью и публичные выступления он проводит по видеосвязи

Наиболее вероятный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах и уже признанный фаворит избирательной гонки Джо Байден тоже не сумел избежать нового скандала.

Бывшего вице-президента и раньше критиковали за то, что он не слишком любит соблюдать "социальную дистанцию" и чрезмерно часто обнимает и похлопывает по плечу своих ближайших помощников.

Но на этот раз против него выдвинули более серьезные обвинения. По словам бывшей сотрудницы сенатского офиса Байдена Тары Рид, в 1993 году нынешний кандидат на президентский пост от Демпартии недвусмысленно попытался совратить ее.

Версию Рид радиостанции NPR подтвердили ее брат и один из друзей.

По словам самой Рид, тогда ее попросили принести Байдену забытую в офисе сумку. Когда она встретилась с сенатором, тот неожиданно прижал ее к стене и затем засунул пальцы ей в трусы.

"Его рука проникла мне под одежду, и он щупал мои гениталии без моего согласия", - сообщила она, добавив, что после этого Джо Байден спросил ее, не хочет ли она отправиться с ним "в другое место".

После того как Рид отказала сенатору, он якобы погрозил ей пальцем, сказав, что для него "она никто".

Представители избирательной кампании Джо Байдена сразу отвергли заявление Рид, но сам он об этом публично не высказывался целую неделю, и его молчание многим начало казаться подозрительным. Лишь 1 мая бывший вице-президент выпустил письменное заявление от собственного имени.

"Я хочу отреагировать на заявления бывшей сотрудницы о том, что я вел себя неподобающим образом. Это неправда. Этого никогда не было", - сказано в заявлении Байдена.

Тара Рид в разговоре с журналистами не смогла вспомнить точную дату и место происшествия, предположив лишь, что это могло произойти в подвальном помещении здания Сената США.

На этой неделе она официально подала заявление о попытке сексуальных домогательств в полицию Вашингтона.