Трамп настаивает на лабораторном происхождении Covid-19. Разведка США это не подтверждает
Президент США Дональд Трамп, похоже, наступил на ногу собственным разведслужбам, дав понять, что ему были представлены доказательства происхождения коронавируса в китайской лаборатории.
До этого аппарат директора Национальной разведки США, контролирующий деятельность американских разведслужб, сообщал, что все еще расследует, откуда взялся короновирус.
Ранее там также заявляли, что сделали вывод о том, что вирус не был создан искусственно или генетически модифицирован.
Китай отрицает теорию об искусственном происхождении нового коронавируса и критикует реакцию США на его распространение по миру.
В результате пандемии, начавшейся с китайского города Ухань, по меньшей мере 3,2 млн человек в мире заразились, 230 тыс. умерли, из них наибольшее число - 63 тыс. - в Соединенных Штатах.
Что именно сказал Трамп?
В ходе пресс-конференции в Белом доме в четверг один из журналистов спросил президента: "Видели ли вы какие-либо свидетельства, которые с высокой вероятностью указывали бы вам, что Институт вирусологии в Ухане был источником нового коронавируса?"
Президент на это ответил: "Да-да, видел, я действительно видел", - не вдаваясь в дальнейшие подробности.
"И я думаю, что Всемирной организации здравоохранения должно быть стыдно за то, что они повели себя как пиар-агентство властей Китая", - добавил американский лидер.
Когда Трампа попросили разъяснить эти слова, он сказал: "Я не могу вам этого сказать. Мне не позволено этого говорить".
"Допустили ли они [Китай] ошибку, или же все началось с ошибки, а потом они совершили еще одну, или же кто-то что-то сделал умышленно?" - сказал Дональд Трамп.
"Я не понимаю, как так получилось, что людям было запрещено выезжать [из Уханя и провинции Убэй] в другие области Китая, а во все другие страны - можно было ехать свободно. Это очень скверно, и на этот трудный вопрос они должны ответить", - сказал Трамп.
В четверг газета New York Times сообщила, что высокопоставленные официальные лица в Белом доме поручили американским спецслужбы выяснить, была ли научно-исследовательская лаборатория в Ухане причастна к вспышке инфекции.
Разведслужбы также должны установить, скрывали ли Китай и ВОЗ существенную информацию о коронавирусе на ранних этапах его распространения - об этом телеканалу NBC News рассказали неназванные официальные лица в американском правительстве.
Что рассказали спецслужбы?
Аппарат директора Национальной разведки США, редко делающий публичные заявления, в четверг сообщил, что разведслужбы сходятся во мнении с большинством ученых относительно природного происхождения вируса.
"Американское разведывательное сообщество продолжит тщательно исследовать поступающие разведданные и новую информацию, чтобы установить, началась ли вспышка посредством контакта с зараженными животными или стала результатом происшествия в лаборатории в Ухане".
Это был первый четкий ответ американской разведки, развенчивающий конспирологические теории - родом как из США, так и из Китая - о том, что новый вирус - это биологическое оружие.
Что представляет из себя лаборатория в Ухане?
В Уханьском институте вирусологии, образованном в 1950 году, ирасположена первая в Китае лаборатория самой высокой - четвертой категории безопасности по международной классификации - BSL-4.
В подобных лабораториях исследуют самые опасные патогены, против которых либо нет вакцин и противовирусных средств, либо есть, но в малом количестве.
Одно из направлений деятельности этой лаборатории в Уханьском институте - изучение коронавирусов летучих мышей.
Лаборатория категории BSL-4 была построена с помощью французских специалистов за 44 млн долларов и открыта лишь в 2015 году.
Как сообщает журнал Nature, многие ее сотрудники получили стажировку в схожей лаборатории во французском Лионе.
Для Китая это был вопрос престижа - открыть лабораторию подобного уровня, имеющую связи с подобными структурами по всему миру.
В чем Трамп обвиняет Китай?
Трамп в последние дни усилил свою риторику в адрес КНР по поводу пандемии - после "перемирия с Пекином", последовавшего за разгоревшейся в 2018 году торговой войной.
В минувшую среду Трамп высказал предположение, что Китай не хочет, чтобы он победил на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.
Он также обвинял китайские власти в утаивании масштабов распространения вируса на начальных этапах, заявляя, что китайцы могли бы предотвратить его распространение.
Трамп критикует также и ВОЗ и уже отменил регулярные взносы, которые США вносили в бюджет этой международной организации.
МИД Китая тем временем обвинил администрацию американского президента в попытке отвлечь внимание от того, как власти США справляются с эпидемией у себя дома.
Представитель китайского МИД также не раз проговаривал мысль о том, что Covid-19 мог быть произведен в Штатах - не давая никаких тому подтверждений.
Как пишет Washington Post, администрация Дональда Трампа ищет, как бы наказать Китай с финансовой точки зрения, обсуждая возможность предьявить китайским властям иск на возмещение ущерба или обнулить долговые обязательства.
Трамп vs разведка США
В январе 2020 года президент назвал разведслужбы США наивными по отношению к Ирану, а также отверг их оценку степени угрозы, исходящей от Северной Кореи.
Готовность Трампа опровергать выводы разведслужб была заметна еще в 2016 году, во время его предвыборной кампании, когда он ставил под сомнение утверждения о том, что Россия вмешалась в американские выборы.
Несмотря на то, что в ходе расследования США предъявили обвинения нескольким россиянам, уличенным во взломе серверов Демократической партии и публикации фейковых новостей, Трамп продолжает защищать Россию от обвинений в стремлении повлиять на ход голосования в его пользу.
Подходящий момент для драки?
Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны:
Выпады президента Трампа в адрес Китая, в основном, связаны с внутриполитическими вопросами, как и с его кампанией по переизбранию, однако они угрожают обострить нарождающееся неприязненное отношение в адрес Пекина, которое вполне может стать доминирующей линией в отношениях двух стран на протяжении нескольких месяцев, если не лет.
Конечно, Китай есть за что критиковать: и за то, как власти вели себя на первых этапах распространения Covid-19, и за то, как они бесцеремонно пытаются извлечь политические дивиденды из этого кризиса.
Даже оппонент Трампа из Демократической партии Джо Байден с удвоенной силой стал разыгрывать китайскую карту в этот предвыборный год. Однако многие аналитики задаются вопросом, то ли сейчас время, чтобы затевать подобное противостояние?
Расцвет Китая случился не так, как на то надеялся Запад. В своем собственном регионе Китай - это военная супердержава, сравнимая по мощи с Соединенными Штатами.
Его технологические возможности в стратегически важных областях - таких как технология 5G или искусственный интеллект - весьма впечатляют.
И более широкое влияние этой страны - достигаемое посредством беспрестанных усилий по развитию торговых связей, финансового сотрудничества и т.д. - означает, что Китай - это сила, с которой необходимо считаться и которая способна все больше влиять на международные правила игры.
Противостоять усиливающемуся влиянию Пекина и одновременно с этим работать вместе над глобальными проектами, вроде борьбы с климатическими изменениями, - будет главным вызовом для внешней политики будущего президента США.