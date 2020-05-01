Северокорейские СМИ утверждают, что Ким Чен Ын появился на публике

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Чен Ын на заседании ЦК Трудовой партии Северной Кореи, фото декабря 2019 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын, которого не видели последние 20 дней, в субботу якобы посетил официальное мероприятие, утверждают северокорейские СМИ.

По сообщению официального северокорейского агентства ЦТАК, Ким Чен Ын открыл завод по производству удобрений в городе Сунчхоне.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи отрицали.

Как утверждает агентство ЦТАК, Ким Чен Ын в сопровождении нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе его сестры Ким Ким Ё Чжон, перерезал красную ленточку, симолизируя открытие завода.

Строители и рабочие завода при появлении вождя "разразились громогласными криками "ура!", заявляет ЦТАК.

Видеозаписей или фотографий Ким Чен Ына на мероприятии в Сунчхоне северокорейские государственные СМИ КНДР не приводят. Подтвердить их сообщения из независимых источников пока не предоставляется возможным.

Власти в Сеуле ранее заявляли, что им из КНДР не поступало никаких сообщений, что 36-летний правитель действительно тяжело болен.

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос агентства Рейтер о состоянии здоровья Ким Чен Ына.