Коронавирус в России: почти 10 тыс. случаев за сутки, заразились 2% населения Москвы
Российские власти сообщают, что за последние сутки в стране зарегистрировано 9623 новых случаев Covid-19, в том числе 5358 - в Москве. Таким образом число инфицированных значительно выросло по сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 7933 заболевших.
В субботу в обращении к москвичам на своем сайте мэр города Сергей Собянин сообщил, что в столице коронавирусом заразились 2% населения.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, еще 57 пациентов скончались. Таким образом общее число заразившихся в России составило 124 054 человек, а летальных исходов - 1222.
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В своем обращении Собянин написал, что зафиксированный в Москве показатель заболевших - минимальный среди всех крупных городов мира, затронутых эпидемией.
Также, по словам Собянина, за последнюю неделю Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости инфекции. Это произошло благодаря увеличению масштабов лабораторных исследований до 40 тысяч тестов в сутки.
Смерть медика
В Красноярском крае скончалась исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войны Елена Непомнящая.
В конце апреля она выпала из окна больницы и все это время находилась в реанимации. Минздрав России пока никак не прокомментировал смерть медика.
В субботу стало известно, что репетиция воздушной части парада победы состоится 4 мая над Красной площадью. Празднования 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса, но над десятками городов пролетит военная авиация.
Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих, принимавших участие в подготовке к параду в Москве и регионах до того, как мероприятия были отложены, вернулись в места постоянной дислокации и были сразу отправлены в карантин.