Коронавирус: США одобрили ремдесивир, Испания ослабляет карантин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эксперты предупреждают, что ремдесивир нельзя считать панацеей

Американские власти официально одобрили использование антивирусного препарата ремдесивир для лечения Covid-19, Испания разрешила взрослому населению заниматься спортом на улице, а Индия продлила карантин еще на две недели. Что еще происходит в мире на фоне пандемии коронавируса.

Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально рекомендовало использовать против коронавируса ремдесивир - лекарство, которое ранее применялось для лечения лихорадки Эбола.

Это решение было принято по экстренной процедуре, оно означает, что теперь ремдесивир может использоваться в американских больницах при тяжелых случаях Covid-19.

"Это первая рекомендованная терапия для Covid-19. Мы очень горды тем, что принимаем в этом участие", - сказал глава FDA Стивен Хан.

На этой неделе в США были обнародованы первые результаты клинических испытаний ремдесивира, согласно которым препарат эффективен для борьбы с коронавирусом. Выяснилось, что лекарство помогало пациентам с Covid-19 быстрее справиться с заболеванием. Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) сделал по этому поводу специальное заявление.

Вместе с тем, нынешнее решение FDA принято по экстренной процедуре, для окончательного одобрения использования препарата требуется более длительное время.

Эксперты предупреждают, что ремдесивир нельзя считать панацеей от коронавируса, тем более, что некоторые другие исследования, проводившиеся ранее, не доказали его эффективность.

В частности, 29 апреля журнал Lancet опубликовал результаты тестов в Китае, во время которых препарат не продемонстрировал значительных результатов при лечении Covid-19. Вместе с тем, китайское исследование было проведено при участии намного меньшего числа пациентов, чем то, на которое ссылаются в США.

Кроме того, хотя клинические испытания показали, что препарат может облегчить выздоровление, они не дали явных свидетельств, что он способен предотвратить летальный исход.

Глава американской фармацевтической корпорации Gilead Дэниел О'Дэй пообещал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, что его компания бесплатно поставит 1,5 млн доз лекарства.

США пострадали от коронавируса намного больше, чем другие страны мира. Там зарегистрировано более 1,1 млн заболевших, более 65 тыс. человек умерли.

Испания ослабляет карантин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испанцы впервые за последние недели смогли выйти на утреннюю пробежку

Тем временем в Испании взрослые жители страны впервые с начала карантина получили возможность заниматься спортом на улице. В конце апреля власти разрешили занятия на свежем воздухе детям до 14 лет.

До этого в Испании действовали самые жесткие карантинные меры в Европе - людям разрешали выходить на улицу только чтобы добраться на работу, купить еду, лекарства, или быстро выгулять собаку. До последней недели это была единственная европейская страна, где детям было запрещено покидать дома.

Число умерших от Covid-19 в Испании продолжает снижаться, хотя в этой стране зарегистрировано больше всего заболевших среди европейских стран. По последним данным, были инфицированы 213,4 тыс. жителей, 25,5 тыс. из них скончались. В пятницу в Испании в результате коронавирус умер 281 человек, днем ранее число летальных исходов составило 268.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испанские политики недовольны, что во время закрытия больницы не соблюдались меры социального дистанцирования

Как передает агентство Франс пресс, в пятницу сотни людей приняли участие в церемонии закрытия полевого госпиталя для больных Covid-19 в Мадриде. При этом они часто не соблюдали правила социального дистанцирования, хотя большинство из них было в масках.

Многие пользователи социальных сетей отметили, что пришедшие в больницу политики, журналисты и медики стояли очень близко друг к другу и позировали перед фотографами, которые толкались между собой, чтобы занять лучшее место.

"Там наверное было около тысячи людей. Социальная дистанция не соблюдалась, и меры, о которых постоянно говорят по телевидению власти Испании и Мадрида, - тоже", - цитирует Франс пресс депутата испанского парламента Пабло Перпинью.

Власти Испании заявили, что страна начнет выходить из карантина с 11 мая, при этом при благоприятном развитии событий ограничения должны сохраниться по меньшей мере до конца июня.

Об отмене карантинных мер заявляют и в некоторых других европейских странах. В Австрии открываются все магазины, а в Германии с понедельника заработают церкви, музеи и детские площадки.

Еще две недели карантина в Индии

В пятницу индийские власти объявили, что карантин в стране будет продлен еще на две недели после 4 мая, однако ограничения несколько ослабят в регионах, где эпидемиологическая ситуация улучшается.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На территории Индии появятся зоны с разной опасностью заражения коронавирусом

Регионы Индии будут классифицироваться по трем зонам: красные, где есть значительный риск распространения инфекции; зеленые, где не было новых случаев заболевания в течение 21 дня, а также оранжевые, где ситуация не столь однозначна.

Хотя некоторые ограничения будут действовать на всей территории страны, в зеленых зонах они будут существенно смягчены. Как передают индийские СМИ, крупнейшие города, в том числе Дели и Мумбаи, останутся в "красных зонах".

Индийские власти также обязали всех сотрудников государственных и частных компаний установить на своих смартфонах приложение для отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом.

Приложение под названием Bridge to Healthcare ("Мост к здравоохранению") оповещает тех, кто был в контакте с инфицированными. Его скачали уже более 50 млн человек.