Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дерига Назарбаева заняла второй ключвой пост в стране в том же месяце, когда ее отец Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента (сената) Дериги Назарбаевой - старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

На своей странице в "Твиттере" он поблагодарил Деригу за активную и плодотворную работу на посту председателя сената. Причины отстранения Назарбаевой от должности пока не называются.

Пропустить Twitter пост , автор: @TokayevKZ Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 2 мая 2020 г.

Согласно конституции Казахстана, пост главы сената - второй по значимости после президента. В случае если президент страны по любой причине досрочно отходит от своих полномочий, управление страной временно переходит в руки председателя сената.

Дерига Назарбаева - старшая дочь Нурсултана Назарбаева, который управлял страной на протяжении 29 лет и ушел в отставку в марте 2019 года, став при этом главой Совбеза страны.

Дерига стала депутатом парламента в 2016 году, а в марте 2019-го возглавила сенат. Совпадение по времени отставки Назарбаева и избрание его дочери на второй по значимости пост в стране многие расценили как рокировку, при которой Нурсултан Назарбаев фактически все равно остается самой влиятельной фигурой в стране.

Переворот или согласованная акция?

Касым-Жомарт Токаев - выдвиженец Назарбаева. "Лидер нации" (елбасы) лично призывал казахстанцев поддержать кандидатуру Токаева на выборах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые эксперты считают, что Касым-Жомарт Токаев захотел полной свободы действий в качестве президента страны

Поэтому сейчас смещение с важного поста дочери своего покровителя некоторые эксперты склонны рассматривать как своеобразный переворот.

"Это решение означает, что Токаев постепенно становится полновесным и полновластным руководителем страны. Если чуть больше года назад был необходим элемент подстраховки и противовеса в лице Дариги Нурсултановны, на всякий случай, то сейчас элемент, где-то раздражавший действующего президента и мешавший проводить необходимые ему решения, удаляется", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Отдела стран Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

При этом Грозин считает, что Токаев не мог принять такое решение единолично, не поставив в известность Нурсултана Назарбаева. По его словам, Дерига - политик-тяжеловес, возглавляющий команду весьма влиятельных людей, и отправить ее на политическую пенсию просто так невозможно.

"Сегодня власть, властная элита нуждается в единстве и консолидации. Ей предстоит выводить страну из тройного кризиса, из режима ЧП и карантина. Предстоят чрезвычайно сложные работы по выработке антикризисной программы, радикальное переустройство экономики, сложнейшие структурные реформы. Все это требует сосредоточения всей полноты власти в руках второго президента Казахстана", - написал в своем Телеграм-канале казахстанский политолог Айдос Сарым.

По его словам, в данный момент сложно оценить ситуацию, так как властные элиты пока никак не комментируют произошедшее. По мнению политолога, многое объяснится, когда станет известно имя нового кандидата на пост спикера сената.

"Тогда можно будет вести речь о новых конфигурациях и целях сегодняшней комбинации", - говорит Айдос Сарым.