Борис Джонсон и его невеста назвали сына в честь своих дедушек и врачей, спасших жизнь премьер-министру
Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного сына Уилфрид Лори Николас. Он будет носить фамилию отца - Джонсон.
Как написала Кэрри Саймондс в своем Инстаграм-аккаунте, имена были выбраны в честь дедушек мальчика и двух врачей, которые лечили Бориса Джонсона в больнице, куда он попал, заразившись Covid-19.
Она также разместила свое фото с ребенком, который родился в прошлую среду.
Кэрри поблагодарила медперсонал больницы Лондонского университетского колледжа (UCL), где она рожала: "Я никогда не была так счастлива! Радость переполняет мое сердце".
Ребенок у пары родился спустя пару недель после того, как Борис Джонсон выписался из больницы, где лечился от коронавирусной инфекции.
Расшифровка имени
Уилфридом звали дедушку Бориса Джонсона по отцовской линии, а Лори - дедушку Кэрри.
Имя деда премьер-министра при рождении было Осман Уилфрид Кемаль, однако во время Первой мировой войны он сменил турецкую фамилию на Уилфрид Джонсон.
Об этом эпизоде рассказывалось в телепередаче Би-би-си "Родословная семьи" ("Who Do You Think You Are"), в которой в 2008 году принимал участие Борис Джонсон.
Как написала Кэрри Саймондс, еще одно имя сыну, Николас, они дали в честь "доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".
Это решение, как отмечает политический корреспондент Би-би-си Джонатан Блейк, демонстрирует, насколько серьезна была ситуация со здоровьем у Бориса Джонсона.
После выписки премьер-министр заметил, что исход мог бы быть совсем иным.
Борис Джонсон присутствовал во время родов, но после вернулся на Даунинг-стрит, чтобы возглавить совещание по эпидемиологической ситуации.
Как сообщили в его пресс-службе, ожидается, что в какой-то момент он возьмет небольшой отпуск по уходу за ребенком.
Это третий случай в истории Британии, когда у находящегося на посту премьер-министра рождается ребенок.
Как отмечает Джонатан Блейк, молодая семья будет жить в квартире над официальной резиденцией премьера по адресу 11, Даунинг-стрит, что позволяет надеяться, что в скором времени юный Джонсон будет чаще попадать в объективы камер.
Политики со всего мира и лидеры мировых держав поздравили премьер-министра и его невесту с рождением сына.
Как заявил Букингемский дворец, королева Елизавета II также отправила персональное поздравление счастливой паре.