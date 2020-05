Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В третий раз за всю историю у действующего премьера Британии рождается ребенок

Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного сына Уилфрид Лори Николас. Он будет носить фамилию отца - Джонсон.

Как написала Кэрри Саймондс в своем Инстаграм-аккаунте, имена были выбраны в честь дедушек мальчика и двух врачей, которые лечили Бориса Джонсона в больнице, куда он попал, заразившись Covid-19.

Она также разместила свое фото с ребенком, который родился в прошлую среду.

Кэрри поблагодарила медперсонал больницы Лондонского университетского колледжа (UCL), где она рожала: "Я никогда не была так счастлива! Радость переполняет мое сердце".

Ребенок у пары родился спустя пару недель после того, как Борис Джонсон выписался из больницы, где лечился от коронавирусной инфекции.

Расшифровка имени

Уилфридом звали дедушку Бориса Джонсона по отцовской линии, а Лори - дедушку Кэрри.

Имя деда премьер-министра при рождении было Осман Уилфрид Кемаль, однако во время Первой мировой войны он сменил турецкую фамилию на Уилфрид Джонсон.

Об этом эпизоде рассказывалось в телепередаче Би-би-си "Родословная семьи" ("Who Do You Think You Are"), в которой в 2008 году принимал участие Борис Джонсон.

Правообладатель иллюстрации Carrie Symonds Image caption Кэрри Саймондс рожала в больнице при лондонском Университетском колледже

Как написала Кэрри Саймондс, еще одно имя сыну, Николас, они дали в честь "доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Это решение, как отмечает политический корреспондент Би-би-си Джонатан Блейк, демонстрирует, насколько серьезна была ситуация со здоровьем у Бориса Джонсона.

После выписки премьер-министр заметил, что исход мог бы быть совсем иным.

Борис Джонсон присутствовал во время родов, но после вернулся на Даунинг-стрит, чтобы возглавить совещание по эпидемиологической ситуации.

Как сообщили в его пресс-службе, ожидается, что в какой-то момент он возьмет небольшой отпуск по уходу за ребенком.

Правообладатель иллюстрации ANDREW PARSONS/10 DOWNING STREET Image caption Понаблюдав за родами своей невесты, Джонсон вернулся на Даунинг-стрит

Это третий случай в истории Британии, когда у находящегося на посту премьер-министра рождается ребенок.

Как отмечает Джонатан Блейк, молодая семья будет жить в квартире над официальной резиденцией премьера по адресу 11, Даунинг-стрит, что позволяет надеяться, что в скором времени юный Джонсон будет чаще попадать в объективы камер.

Политики со всего мира и лидеры мировых держав поздравили премьер-министра и его невесту с рождением сына.

Как заявил Букингемский дворец, королева Елизавета II также отправила персональное поздравление счастливой паре.