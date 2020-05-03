Коронавирус в России: более 10 тысяч случаев за сутки

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В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - это рекордный суточный прирост, всего общее число заболевших выросло до 134 687. За последние сутки умерли 58 человек, всего в стране от Covid-19 умерли 1280 человек.

Всего в стране за последние сутки диагностировано 10633 новых случая Сovid-19, в том числе 5948 - в Москве, накануне было зарегистрировано 9623 новых случаев.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что карантинные меры в Москве могут ужесточить, если появится опасность эскалации эпидемии.

"Если мы увидим какую-то угрозу, то конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением ужесточения этих мер", - сказал Собянин.

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По его словам, в случае необходимости может быть сокращено число цифровых пропусков, без которых москвичи не могут передвигаться по городу.

"Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков, - сказал Собянин. - Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними".

С 15 апреля передвигаться по Москве можно только при наличии электронного пропуска, при этом выдается три вида пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и разовый пропуск для поездок в "иных целях".

В конце апреля появились сообщения, что электронные пропуска невозможно продлить, некоторые из них оказались заблокированными. В ответ на это власти Москвы заявили, что система выдачи пропусков "работает в штатном режиме".