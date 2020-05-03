Коронавирус в мире: Беларусь проведет парад 9 мая; Германия открывает церкви

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,44 млн, умерли, по последним данным, более 244 тысяч человек. Все больше европейских стран снижают карантинные меры: в Германии открылись церкви, мечети и синагоги, в Португалии отменен режим чрезвычайного положения, британский премьер рассказал, что знал о планах правительства на случай своей смерти.

Все последние новости, связанные с пандемией коронавируса, в подборке Русской службы Би-би-си.

Ситуация в России

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - это рекордный суточный прирост, всего общее число заболевших выросло до 134 687. За последние сутки умерли 58 человек, всего в стране от Covid-19 умерли 1280 человек.

Европа открывается

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Германии открываются церкви

В Германии для воскресных служб открываются церкви, но при ряде ограничений. Пока запрещены песнопения - власти считают, что пение может спровоцировать распространение вируса. Число посетителей ограничено, все они должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а христианские священники будут причащать прихожан в масках. В синагогах и мечетях также будут следовать новым правилам гигиены. Многие магазины в Германии, где действовали строгие ограничительные меры с 22 марта, открылись еще на прошлой неделе, но до сих пор закрыты рестораны, бары и гостиницы, а также пока не возобновились спортивные мероприятия.

На прошлой неделе власти объявили о скором открытии детских площадок, музеев, зоопарков и других мест проведения культурного досуга.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, за сутки было зарегистрировано 74 смерти и 793 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Португалия с воскресенья постепенно снимает карантинные меры, отменяется введенный шесть недель назад режим чрезвычайного положения. Власти предупредили население, что могут вновь принять чрезвычайные меры, если число новых случаев резко вырастет. Отныне в общественом транспорте и закрытых помещениях ношение масок обязательно.

В Испании, где продолжается ослабление карантинных мер, за сутки умерло 164 пациента, у которых был выявлен коронавирус, - самая низкая смертность за семь недель.

Параду на 9 мая быть

Белорусский президент Александр Лукашенко не будет из-за пандемии коронавируса отменять военный парад к 9 мая. Президент Лукашенко - один из немногих в мире, кто выступает против официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в частности не вводит карантин и не соблюдает социальную дистанцию.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал Лукашенко. По официальным данным, в стране больше 15 тысяч заболевших и 97 умерших от Covid-19.

У британских врачей был план на случай смерти Бориса Джонсона

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем первом интевью после госпитализации с Covid-19 рассказал, что в больнице ему давали "литры за литрами кислорода”, чтобы поддержать ему жизнь. Джонсон, по его словам, знал, насколько тяжелым было его состояние, и что у врачей имелся план действий на случай его смерти.

"У врачей были самые разные распоряжения на случай, если бы все пошло очень плохо. (...) У них была стратегия по типу "смерть Сталина", - сказал он.

Джонсону поставили диагноз Covid-19 26 марта, 10 дней спустя его отправили в больницу, где днем позже он оказался в отделении реанимации (но не на аппарате ИВЛ). В понедельник 27 мая он вернулся к работе, а в среду 29-го у Джонсона и его невесты Керри Саймондс родился сын. Его назвали Уилфред Лори Николас - в честь дедушек родителей и двух врачей по имени "Николас", которые лечили Джонсона в больнице.

Когда вернется футбол

Футбольный клуб “Сассуоло” первой из команд итальянской "Серии А" вновь начинает тренировки после перерыва из-за пандемии. Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта.

Как сообщили представители команды, в первое время игроки смогут тренироваться по одному, а командные тренировки смогут официально возобновиться 18 мая с учетом мер социального дистанцирования.

В Италии смертность от коронавируса остается самой высокой в Европе, умерли почти 29 тысяч человек.

За возобновление сезона Бундеслиги при закрытых трибунах высказался министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. По его словам, если окажется, что кто-то в команде болен, клубу придется провести в самоизоляции две недели.

В США Уоррен Баффет избавляется от акций авиакомпаний

В США один из крупнейших мировых инвесторов Уоррен Баффет заявил, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway продает акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. По его оценке, в ближайшие три-четыре года рынок перелетов сильно сократится из-за коронавируса.

Общее число смертей от коронавируса в США превысило 66 тысяч, из них за последние сутки умерли почти полторы тысячи человек.

Таиланд: рестораны с пластиковыми перегородками

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Таиланде открылись рынки

Таиланд начинает снимать некоторые ограничения - открываются рынки, парикмахерские, некоторые спортивные заведения. Рестораны смогут работать - при условии, что сотрудники и посетители будут соблюдать дистанцию - для этого устанавливают специальные пластиковые барьеры. Но бары и кинотеатры остаются закрыты.

В воскресенье власти страны сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом и ни одной новой смерти. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 2 969 заражений, скончались 54 человек.

Иран открывает мечети

В Иране некоторые мечети, закрытые с середины марта, вновь примут верующих. По словам президента Ирана Хасана Роухани, в стране откроются 132 мечети.

В Иране подтверждены более 96 тысяч случаев заболевания, умерли более 6 тысяч человек.