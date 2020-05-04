Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На пляжах могут появиться пластиковые кабинки для разделения людей

Шезлонги, отделенные друг от друга плексигласом. Забор анализа крови и дезинфекция санитайзером перед полетом. Это, возможно, звучит дико, но на самом деле именно такие меры рассматриваются сейчас представителями туристической индустрии в целях обезопасить туристов и обеспечить им максимальный комфорт в посткарантинном мире.

Пока, конечно, рано говорить, когда возобновятся международные перелёты. Аргентина, к примеру, продлила запрет на поездки до сентября, а один британский министр сказал, что не станет бронировать себе в скором времени летний отпуск за границей.

Так чего же нам ожидать от будущих путешествий, когда они наконец станут возможны?

В аэропорту

Многие аэропорты мира, включая и лондонские, уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден в настоящий момент лететь в другую страну или город.

Они основаны на существующих правительственных рекомендациях и включают соблюдение дистанции в 2 метра (исключение составляют проживающие вместе люди), доступные по всему зданию аэропорта санитайзеры, а также более равномерное распределение пассажиропотока по всем терминалам.

В США Управление безопасности на транспорте (TSA) призывает пассажиров мыть руки с мылом в течение 20 секунд до и после процедуры досмотра.

Однако в международном аэропорту Гонконга в настоящий момент проходит тестирование прибор, который за 40 секунд осуществляет полную дезинфекцию: он способен уничтожить как бактерии, так и вирусы на коже и одежде.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тестирование кабинки для полной дезинфекции пассажиров в Гонконге

Там же сейчас идет параллельное тестирование роботов-уборщиков, которые ездят по залам и убивают микробы ультрафиолетовыми лучами. Такие же роботы уже прошли испытании в полевых госпиталях.

Аэропорты, оборудованные электронными киосками для самостоятельной регистрации, призывают пассажиров активно ими пользоваться, чтобы уменьшить взаимодействие с другими людьми.

В большинстве аэропортов новые правила можно будет увидеть на плакатах и информационных табло по всему зданию терминала.

Однако процесс прохождения всех процедур перед полетом может занять больше времени из-за более строгих проверок - говорит глава туристической фирмы Intrepid Джеймс Торнтон.

"Так же как выкладывание из багажа всех жидкостей и гаджетов стало нормой, нормой станут правила социального дистанцирования", - говорит он и добавляет: "Возможно, будут введены иммунные паспорта".

В этом году несколько крупных аэропортов объявили о введении контроля температуры пассажиров, чтобы помешать распространению коронавируса в другие страны.

Однако многие эксперты засомневались в эффективности этой процедуры, поскольку она не выявляет бессимптомных носителей, так что такие проверки не будут внедряться повсеместно.

Ряд авиалиний пошел еще дальше: Emirates предлагают своим пассажирам экспресс-анализ крови на наличие вируса, вызывающего Covid-19, до посадки в самолет в терминалах Дубайского аэропорта. Тест готов в течение 10 минут, как заявляет авиалиния.

В самолете

Находясь в самолете, вы должны будете положиться на свою фантазию и мысленно "дорисовать" улыбки, скрывающиеся под масками бортпроводников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядел салон самолета авиакомпании Delta на рейсе из Миннеаполиса в Балтимор 25 апреля

Вероятнее всего, им предстоит сделать то же самое в отношении вас, поскольку вы тоже будете в маске: все больше стран рекомендуют их ношение на транспорте.

Правда, можно порадоваться тому, что большинство крупных авиакомпаний будут проводить более глубокую очистку и дезинфекцию салонов, включая откидные столики, изголовья сидений и ремни.

А если вы в скором времени окажетесь на борту самолета Korean Air, то не пугайтесь если в проходе вдруг покажутся люди в костюмах химзащиты, поскольку эта авиакомпания собирается выдать их всему своему летному составу.

Можно, наверное, порадоваться, что вам больше не придется делить поручни сиденья ни с кем, потому что большинство авиакомпаний говорят, что места на проходе будут оставаться незанятыми - для сохранения дистанции. Во всяком случае в ближайшие месяцы.

Пилот нидерландской авиакомпании Tui по имени Кристиан отметил при этом, что подобная мера хоть и позволит соблюдать дистанцию, но будет крайне затратной для перевозчиков или влетит в копеечку пассажирам.

"Потеря трети мест означает, что или компании будут летать в убыток, или же вернутся добрые старые времена, когда обратный билет из Парижа до Ниццы стоил в сегодняшних деньгах 1145 евро", - говорит он.

По его словам, живущие за счет туризма страны уже кооперируются с авиаперевозчиками: "Я думаю, что к концу летнего сезона часть полетов по определенным направлениям будет возобновлена".

На курорте

Как вам идея отдохнуть на итальянском курорте? В таком случае вам, возможно, придется в поисках места в тенёчке проталкиваться через шезлонги, защищенные плексигласом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты говорят, что масок на пляже может быть недостаточно

"Я уже видел рисунки, - говорит Ульф Зонтаг из Института туризма и исследования курортов в Северной Европе. - В Италии серьезно рассматривают этот вариант в качестве рабочей идеи".

Другие европейские страны, по его словам, также думают о том, как расселить гостей в гостиницах: либо заселять не все отели, либо позволять заселяться не в каждый номер, а через один.

"Если целью будет сохранить социальное дистанцирование, то тогда придется это учитывать. Похоже, что на средиземноморских курортах бассейны работать не будут", - отмечает Зонтаг.

Рестораны тоже думают о том, как им лучше расставить столики. Португальская гостиничная сеть Vila Gale уже запасается санитайзерами в больших количествах и собирается заменить шведский стол на обслуживание только по меню.

Профессор медицины из Афин Николаос Сипсас согласен с тем, что шведский стол представляет собой большой риск - также как и бассейны, бары и пляжи.

"Я думаю, что греческие пляжи будут частично заполнены, то есть купальщики будут, но не близко друг к другу. Такого не будет, чтобы все лежали на головах друг у друга на своих полотенцах", - полагает он.

Другие европейские страны обсуждают создание так называемых "туристических коридоров" - чтобы объединить те районы или страны, которые в меньшей степени затронуты пандемией Covid-19.

Хорватия, к примеру, уже сообщила, что может этим летом дать особый доступ на свои пляжи жителям Чехии и Словакии.

Отдых дома навсегда?

Вам, вероятно, вышеописанный вариант отпуска не кажется таким уж привлекательным. И вы наверняка не одиноки. По всей видимости, в будущем отпуск по большей части будет проходить на родине.

"Люди, вероятно, будут меньше ездить по миру. То, что раньше называлось "отпуск дома", станет нормой", - полагает Энди Резерфорд, основатель британского туроператора Fresh Eyes.

На волне нынешней пандемии круизные путешествия, зимнее катание на лыжах и дальние перелёты могут потерять свою привлекательность, особенно когда мир вспомнит о необходимости сократить вредные выбросы в атмосферу, говорит он.

"Наше стремление путешествовать должно быть основано на взаимном уважении, солидарности и ответственном отношении", - полагает Резерфорд.

Ульф Зонтаг согласен с тем, что коронавирусная пандемия может в результате изменить наши привычки. "Путешествуя по своей стране, многие смогут осознать, что не всегда нужно ехать куда-то далеко", - отмечает эксперт.

Недавнее исследование, проведенное Международной организацией воздушного транспорта (IATA), обнаружило, что 60% опрошенных будут ждать не менее двух месяцев после вспышки коронавируса, прежде чем бронировать себе авиабилеты, а 40% заявили, что будут ждать по меньшей мере полгода.

Концерн Boeing, сокративший на 10% свой персонал по всему миру в ответ на пандемию, не ожидает, что уровень авиаперевозок вернется к уровеню 2019 года до 2023 года - и это самое раннее.

Холдинг IAG, куда входит британская авиакомпания British Airways, также полагает, что этот процесс может занять несколько лет.