"Нас столкнули в реку". В Афганистане обвиняют Иран в пытках мигрантов на границе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ежедневно сотни афганцев стремятся через границу в Иран в поисках работы

В Афганистане начато расследование сообщений о том, что афганские мигранты подверглись пыткам со стороны иранских пограничников, которые затем столкнули их в реку.

По сообщениям местных СМИ, мигрантов задержали в пятницу при попытке нелегально пробраться в Иран со стороны афганской провинции Герат, расположенной на западе страны.

Согласно этим данным, иранские пограничники избили афганцев и столкнули их в реку, некоторые из них в результате умерли.

Иран эти обвинения отрицает. Представитель иранского МИДа заявил, что инцидент произошел на афганской территории, а не на иранской, пограничные службы также говорят, что не причастны к происшедшему.

Пропали семеро мигрантов

Сколько именно афганцев было задержано, не сообщается, однако официальные лица говорят, что границу перешли десятки мигрантов, и по меньшей мере 7 человек до сих пор считаются пропавшими. Поисковая операция продолжается, спасательные службы ищут людей в реке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сообщается, что мигрантов заставили прыгнуть в реку Геридуд (архивное фото)

Как сообщают в Афганской комиссии по правам человека (AHRC), местные чиновники рассказали представителям комиссии, что "иранские службы безопасности арестовали нескольких афганских мигрантов, которые в поисках работы хотели перейти границу с Ираном".

"Их заставили идти вброд через реку Геридуд [проходящую по афгано-иранской границе], и в результате несколько человек утонули, но некоторые выжили", - сообщили в правозащитной комиссии.

Один из мигрантов, Шир Ага, рассказал агентству Рейтер, что иранские пограничники предупредили их, что если те не бросятся в реку, то в них будут стрелять.

По словам другого мигранта из Афганистана, Шаха Вали, иранцы их избили и заставили выполнять тяжелую работу. "Затем нас отвезли на микроавтобусе к реке и столкнули в нее ", - рассказал он.

В Иране проживает около 3 млн афганцев, включая беженцев и наёмных рабочих. Сотни афганцев ежедневно переходят через границу в Иран в поисках работы.

С началом эпидемии коронавируса в Иране афганцы массово стали возвращаться домой. В Иране зарегистрировано более 100 тыс. случаев Covid-19. Есть опасения, что многие афганцы принесли с собой вирус через границу в Афганистан.

Однако в последние дни, по мере того, как иранские власти начали ослаблять карантин, мигранты из Афганистана снова устремились через границу.

Афганские официальные лица уже выразили озабоченность в связи с этим инцидентом, который может вылиться в дипломатический скандал между странами, чьи отношения и так осложнены в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

Губернатор провинции Герат написал в "Твиттере", обращаясь к иранским властями: "Наши люди - не просто бирки с именами, которые можно швырнуть в реку. Придет время - и мы сведем счеты".