Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На рынке в Марселе вновь торгуют рыбой

Количество умерших за сутки от коронавируса во Франции, Италии и Испании было наименьшим за последние недели. Власти этих стран готовятся ослабить условия карантина.

Франция сообщила о 135 смертях, в Испании умерли 164 человека, и этот показатель - наименьший с середины марта, в Италии скончались 174 зараженных, и это самая низкая цифра за два месяца.

В России продолжается прирост новых случаев заражения. Накануне сообщалось о 10633 заболевших за сутки, что вновь побило рекорд. Но смертность остается невысокой по сравнению с другими странами - 58 умерших за сутки.

В Британии за сутки от Сovid-19 умерло 315 человек. Больше - только в США и Италии. Но британские власти заявляют, что пик пройден, и в госпитализации нуждается все меньше людей.

Вакцина до конца года?

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Президент Трамп заявил, что в США вакцина от коронавируса появится до начала 2021 года.

"У нас есть большая уверенность, что к концу года у нас появится вакцина", - сказал он в интервью американскому ТВ.

Ученые по всему миру работают над созданием вакцины, но большинство эксперты считают, что она будет готова в течение 2021 года.

Трамп настроен более оптимистично. "Врачи мне советуют - не нужно такого говорить. Я буду говорить то, что думаю", - сказал он.

Помпео: коронавирус возник в китайской лаборатории

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть весомые доказательства лабораторного происхождении коронавируса. По его словам, он возник в китайской лаборатории в Ухане, а не на местном рынке. Каких-либо доказательств этого Помпео не представил.

Выступая на американском канале ABC, он обвинил китайские власти в сопротивлении любого рода расследованиям и нежелании сотрудничать с международными экспертами.

Неудавшееся "вторжение" в Венесуэле

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Власти Венесуэлы заявили, что им удалось предотвратить вторжение "террористов-наемников" из Колумбии.

Министр внутренних дел Нестор Реверол рассказал, что в воскресенье утром группа людей прибыла в страну на быстроходных катерах и высадилась в районе города Макуто - в 34 км от столицы страны Каракаса. В перестрелке с военными были якобы убиты восемь нападавших, два человека были задержаны.

Президент Николас Мадуро неоднократно обвинял своих политических оппонентов в попытках свергнуть его при поддержке США. Оппозиция отвергла обвинения в своем участии в нападении и заявила, что оно было постановочным.

Колумбия назвала обвинения венесуэльских властей беспочвенными. Каракас разорвал отношения с Боготой еще в 2019 году.

Европа выделит на разработку вакцины миллиарды евро

Лидеры европейских стран пообещали собрать 7,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Они подписали соответствующее коллективное письмо.

В понедельник пройдет международная онлайн-конференция, посвященная этой инициативе.

Сопредседателями конференции будут Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия и Европейская комиссия.

Британия выделяет на исследования 338 млн. фунтов.

Возвращение россиян домой

Россиян вывезут несколькими рейсами из Германии, Таиланда, США, Вьетнама, Турции, Таджикистана, Китая, Израиля, Японии с 4 по 7 мая, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале.

На 4 мая запланированы рейсы Берлин - Казань - Новосибирск, Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лос-Анджелес - Санкт- Петербург - Москва, Камрань - Владивосток.

Ослабление карантина в Италии

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Италия с понедельника ослабляет условия карантина и вступает в новую фазу борьбы против коронавируса, заявил в воскресенье премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"Завтра начинается вторая фаза нашего плана, в течение которой нам придется сосуществовать с этим вирусом", - написал он в "Фейсбуке".

"С завтрашнего дня еще более 4 млн. итальянцев вернутся на работу. Они будут использовать общественный транспорт. Многие компании и заводы возобновят работу", - добавил Конте.

В основном речь идет о компаниях, ориентирующихся на экспорт. Возобновят работу, в частности, автопром и крупнейшие итальянские модные дома.

Репетиция парада в Москве

В понедельник утром в небе над Москвой пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили в Росавиации.

"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни - 5 и 6 мая)", - заявили в ведомстве.

Гузель Яхина: мы по-прежнему пробираемся через прошлое

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Российская писательница Гузель Яхина, написавшая роман "Зулейха открывает глаза", рассказала газете Observer, что ее шокировала резко негативная реакция некоторых слоев российской общественности на одноименный сериал, снятый по ее книге о раскулаченной татарской крестьянке, отправленной в лагерь в Сибирь.

"Главное условие, которое я поставила, заключалось в том, чтобы фильм не превратился в любовную историю на фоне Гулага. Для меня это было важно. И я рада, что этого не произошло", - сказала она.

"Если бы эта тема не была столь болезненной, эмоциональный отклик не был бы столь сильным. Я думаю, мы все еще обдумываем наше прошлое, и это займет немало времени. Когда 30 лет назад Советский Союз распался, нам казалось, что мы можем все оставить в прошлом и двигаться к новому светлому будущему. Но мы по-прежнему пробираемся через прошлое", - приводит слова писательницы Guardian.

Джонсон: врачи готовились объявлять о моей смерти

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал в интервью Sun on Sunday, что во время его нахождения в больнице врачи готовили себя к тому, чтобы объявить о его смерти от Covid-19.

Врачи снабжали его кислородом литрами, добавил премьер. "Это был очень непростой момент, не буду этого скрывать. У них была разработана стратегия, напоминающая сценарий смерти Сталина", - цитирует его издание.

Джонсон вспоминает, что серьезность положения стала ясна, когда его подключили к приборам для наблюдения и перевели в палату интенсивной терапии. Он сказал, что индикаторы двигались не в том направлении, которое было нужно, и тогда он осознал, что метода лечения Covid-19 не существует.

"Но настал момент, когда шанс, что мне сделают интубацию, то есть вставят трубку в трахею, был примерно 50 на 50... Тогда они начали думать, как им нужно будет об этом объявить", - сказал Джонсон в интервью газете.

Шершни-убийцы в штате Вашингтон

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В американском штате Вашингтон впервые были замечены азиатские гигантские шершни, способные убить человека, пишет Guardian.

Это самый большой шершень в мире, его длина может превышать 5 см в длину. Наибольшую угрозу он представляет для пчел, которые беззащитны перед остроконечными челюстями шершня, длинным жалом и сильным ядом.

Власти штата подтвердили четыре случая, когда насекомое было замечено в декабре в двух городах. Азиатские гигантские шершни становятся более активными в апреле, и жителей Вашингтона призвали оказать содействие в их отлове с помощью самодельных ловушек.

Что ждет путешествия после пандемии?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На пляжах могут появиться пластиковые кабинки, разделяющие отдыхающих

Многие аэропорты мира, включая и лондонские, из-за пандемии коронавируса уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден лететь в другую страну или город.

Они основаны на рекомендациях властей и включают соблюдение дистанции в два метра, доступные по всему зданию аэропорта санитайзеры и более равномерное распределение пассажиропотока по всем терминалам.

Чего еще нам ожидать от будущих путешествий, когда они наконец станут возможны? Ответы вы найдете в нашей статье.

Еще один странный симптом Covid-19

Испанские врачи установили, что у некоторых больных, госпитализированных с диагнозом Covid-19, прослеживаются пять видов кожных высыпаний.

Согласно клиническим наблюдениям испанских медиков, эти симптомы, включая так называемые "ковидные пальцы", чаще всего появляются у детей или молодых людей и сохраняются на коже в течение нескольких дней.

Подробнее здесь: Коронавирус: симптомом могут быть "ковидные пальцы" и другие виды сыпи

Вспышка коронавируса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Covid-19 выявили у 78 человек - пациентов и врачей 1-й больницы. Власти проводят эпидемиологическое расследование, а генпрокуратура вынесла предостережение мэру города. Чиновники публично винят медперсонал.

Подробности в материале Ксении Чурмановой: "Начальству нельзя было оголять тылы". Как в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса

Вирусные танцы пенсионерки во время пандемии

68-летняя израильтянка Яэль стала звездой уличных танцев на карантине благодаря своему соседу-фотографу Зохару.

Видео о том, как пенсионерка и фотограф неожиданно стали друзьями, а кадры с вечеринки во дворе - вирусными.

Media playback is unsupported on your device Звезда уличных танцев – в 68 лет. Видео

Дайджест подготовилиАлександр Баранов и Геннадий Алашеев