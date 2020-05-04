В России второй день больше 10 тысяч новых случаев коронавируса

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В России зарегистрирован еще 10 581 случай заражения Covid-19. Это немного меньше, чем было выявлено днем ранее, когда страна впервые преодолела планку в 10 тысяч. За последние сутки умерли 76 человек с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, больше половины из них в Москве - 5 795, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве. Всего в стране зарегистрировано уже 145 268 случаев Covid-19.

В России подтверждено еще 76 летальных случаев, число смертей пациентов с коронавирусом увеличилось до 1 356. В Москве за сутки скончались 35 человек, число умерших увеличилось до 764. В стране за последние сутки выписаны 1456 человек.

Второй день больше 10 тысяч

До этого Россия четыре дня подряд обновляла рекорды по числу выявленных случаев коронавируса. Второй день показатель новых случаев заболевания за сутки превышает 10 тысяч.

Накануне штаб отчитался о том, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633, из них 5 948 новых случаев было зарегистрировано в Москве, что также стало рекордным показателем. К утру воскресенья умерли еще 58 человек.

После этого по числу зараженных коронавиурсом Россия обогнала Турцию и вышла на седьмое место.

Предыдущий рекорд был 2 мая, когда в России выявили 9 623 новых заболевших. 1 мая было почти 8 тысяч новых случаев, а в четверг, 30 июля, в стране вперы было зарегистрировано больше 7 тысяч случаев Covid-19.

В 50,6% новых случаев заразившиеся контактировали с ранее заболевшими, у них не было клинических проявлений, сказано в сообщении оперативного штаба. Из него следует, что эти случае "выявлены активно" - то есть при проведении тестов.

По данным Роспотребнадзора, в России на данный момент провели свыше 4,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - почти 184 тысячи.

В Мурманской области в вахтовом городке "Велесстроя", подрядчика "Новатэка" , где произошла вспышка коронавируса, за сутки выявлен еще 251 зараженный, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб. Всего там 1 680 больных Covid-19. Это 85% заразившихся в регионе.

Распространение инфекции идет внутри населенных пунктов, если раньше стояла задача предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих, то сейчас "выявить всех инфицированных мы не можем", сказал главный эпидемиолог минздрава России Николай Брико в интерьвю "Российской газете".