Коронавирус в России: скандал с тренером "Ахмата" и беспилотники в Москве

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption В Подмосковье с 12 мая будет обязательным ношением масок. В Москве такого решения не принято

Власти не исключают продления ограничений из-за коронавируса в том случае, если россияне будут нарушать режим самоизоляции. А за нарушителями в лесопарках Москвы и Подмосковья обещают следить с помощью дронов и вертолета. Эти и другие события - в подборке Би-би-си.

Еще 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России к утру понедельника зарегистрирован еще 10 581 случай заражения Covid-19. Это немного меньше, чем было выявлено накануне, когда впервые было зафиксировано более 10 тысяч случаев.

Теперь зарегистрировано 145 268 случаев заражения во всех регионах России. За последние сутки умерли еще 76 человек.

Военные самолеты над Москвой

В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы. В этом году из-за коронавируса будет только эта часть парада.

В репетиции приняли участие более 70 боевых самолетов и вертолетов, в том числе истребители МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Стратегический бомбардировщик Ту-160 и самолет-заправщик Ил-78 во время репетиции воздушной части парада Победы

За нарушителями самоизоляции будут следить беспилотники

Росгвардия в период майских праздников для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах Москвы и Московской области используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения, говорится в сообщении на ее сайте. Цель - соблюдение ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

Информация о нарушениях, полученная таким образом, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, следует из сообщения. Наряды будут выписывать протоколы. Сколько именно беспилотников использует Росгвардия, не уточняется.

Москвичи и жители Подмосковья обязаны сидеть дома по меньшей мере до 11 мая включительно, в обоих регионах действует режим самоизоляции. За нарушение грозит штраф в 4-5 тысяч рублей. В Москве и Московской области такой режим действует с конца марта, сейчас Подмосковье вводит еще и масочный режим. Ношение масок в магазинах, на транспорте и других общественных местах станет обязательным с 12 мая.

Роспотребнадзор просит не нарушать

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне предупредила о возможном продлении ограничительных мер в том случае, если россияне будут вести себя недисциплинировано и нарушать режим самоизоляции.

"Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - сказала она телеканала "Россия 1".

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные из-за пандемии ограничения будут сниматься поэтапно, при этом часть из них должна будет сохраняться "до появления медикаментозных мер профилактики распространения".

Московские школьники отучились

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят уже 15 мая, сообщает мэрия.

После того, как президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая, дистанционные занятия в школах Москвы отменили. Они снова будут идти с 12 по 15 мая, а с 18 мая участвовать в них можно по желанию, следует из сообщения московской мэрии.

Уроки будут проходить без домашнего задания и оценок. Ученики 11-х будут дистанционно готовиться к ЕГЭ с 18 по 29 мая.

"Аэрофлот" хочет летать за границу уже в июле

В "Аэрофлоте" считают, что международное авиасообщение, которая Россия приостановила 27 марта, может быть возобновлено в середине лета. Об этом заявила в эфире канала "Россия 24" пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Точные сроки возобновления полетов "пока назвать сложно", оговорилась она.

"Аэрофлот" обещает предпринять меры предосторожности в соответствии с эпидемиологической ситуацией. "Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации или даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами", - сказала Спивакова. Авиакомпания также обещает обеспечить усиленную дезинфекцию самолетов.

В середине апреля "Аэрофлот" до конца июля приостановил продажу билетов на международные рейсы. "До тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения", - говорила тогда Спивакова. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, крупнейшая российская авиакомпания на 40% сократила зарплаты топ-менеджерам и отказалась от всех некритичных закупок.

Тренер "Ахмата" призвал россиян не ныть. Его раскритиковали

Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Шалимов назвал "ноющими" граждан, ожидающих от государства материальной поддержки в период самоизоляциии.

"Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Работает метро, ходят автобусы и троллейбусы. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать", - написал он в "Инстаграме" (цитата по "Газете.Ru").

После этого на Шалимова обрушился град критических высказываний, в том числе с призывом к главе Чечни Рамзану Кадырова уволить Шалимова. Шалимов удалил оригинальный пост, опубликовал новый (тоже ругательный), но потом и его стер.

Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале присоединился к критикам тренера "Ахмата": "Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой".

Позже в беседе с изданием "Подъем" Шалимов заявил, что его фраза о "ноющих" была шуткой. "Сегодня без юмора - смерть! Выживут сильнейшие!" - сказал тренер.

Шалимов возглавил "Ахмат" в сентябре 2019 года. После 22-х туров чемпионата России грозненский клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

В Магадане оштрафуют заблудившихся туристов

Заблудившихся в лесу под Магаданом 14 туристов привлекут к ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону. Полицейские составили на них протоколы.

Ранее сообщалось о спасательной операции в лесу на Марчеканской сопке в Магадане. Спасатели вывезли 14 заблудившихся туристов, которые потеряли дорогу, попав в метель.

Протоколы будут направлены в Магаданский городской суд для принятия решения.