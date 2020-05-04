Коронавирус: европейцы выходят на улицы, Трамп делает печальный прогноз для США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 4 мая на железнодорожном вокзале в Милане оживленно. Италия, наиболее пострадавшая от Covid-19 страна в Европе, ослабляет карантинные меры

Испанцы впервые за семь недель вышли на прогулку, Дональд Трамп прогнозирует 100 тысяч умерших в США, в Новой Зеландии - ни одного заболевшего за сутки. Все самые последние новости о ситуации с Covid-19 в мире - в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Франция, Италия и Испания сообщают о самых низких показателях заражаемости за сутки с начала пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на понедельник, в мире коронавирусом заболели более 3,5 миллионов человек, умерли 247,5 тысяч.

В Сербии отменен режим чрезвычайного положения. Начинают открываться торговые центры, кафе и рестораны, однако правила социального дистанцирования сохраняются.

Вводившийся в стране комендантский час будет полностью отменен к четвергу. В ближайшие дни также будет восстановлено автобусное и железнодорожное сообщение внутри страны, а в конце мая власти планируют разрешить некоторые коммерческие рейсы.

Общее чило зараженных коронавирусом в этой стране с начала пандемии составляет 9 тысяч человек, умерших - 193.

Президент США Дональд Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в стране может достичь 100 тысяч человек. При этом он категорически отвергает обвинения в том, что его администрация реагировала на ситуацию недостаточно быстро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп настаивает, что его администрация быстро отреагировала на начало эпидемии в стране

США лидируют в мире по числу заболевших и умерших - 1,1 млн и более 67 тысяч человек соответственно.

Во время двухчасового онлайн-выступления Трамп сказал, что вакцина от Covid-19 появится уже к концу этого года, хотя медицинское сообщество утверждает, что на это понадобится год-полтора.

В России зафиксирован еще 10 581 случай заражения Covid-19. Это немного меньше, чем было выявлено днем ранее, когда страна впервые преодолела планку в 10 тысяч.

Самая сложная ситуация сохраняется в Москве, в столичные больницы ежедневно доставляют в среднем 1700 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что пик заболеваемости еще впереди.

Между тем в Новой Зеландии за сутки впервые не выявлено ни одного нового случая заражения.

Ситуация в Европе

В Италии с понедельника люди смогут навещать родственников в границах своих регионов. Сообщение между разными частями Италии по-прежнему ограничено.

Также итальянцам разрешили выходить на улицу для занятий спортом при условии, что соблюдаются правила социального дистанцирования.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жители Рима наслаждаются ослаблением карантина

Школы, кинотеатры и большинство магазинов не первой необходимости остаются закрытыми. Бары и рестораны откроют двери для посетителей только в июне.

В минувшие выходные взрослое население Испании впервые за семь недель смогло выйти на улицы для занятий спортом. Раньше покидать дома можно было только для похода в магазин и выгула собак.

11 мая Франция начнет ослаблять режим карантина. Дети смогут вернуться в школы, но это будет происходить поэтапно.

С понедельника также поэтапно начала выходить из локдауна Португалия. Открываются некоторые магазины одежды и городские парки. Страна жила в режиме чрезвычайного положения шесть недель.

Послабления в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Гонконге открываются торговые центры, чего не сделала еще ни одна страна в мире

В Гонконге в понедельник к работе вернулись госслужащие. Открываются библиотеки, музеи и кафе, которые могут торговать с улицы.

Значительные послабления начались в Таиланде и в двух самых больших городах Нигерии - столице Абудже и в Лагосе . По словам нигерийских властей, первая фаза выхода из локдауна рассчитана на шесть недель, после чего, если ситуация будет позволять, отмена карантинных мер распространится на всю страну.

В Индии началась третья фаза выхола из локдауна, в рамках которой к работе возвращаются уборщики, повара и сантехники. Открываются офисы частных компаний, но единовременно внутри помещений можно находиться лишь 33% персонала. Небольшие магазины с входами с улиц также начинают работать.

В Иордании к работе вернулись все без исключения бизнесы и производства. Власти Египта разрешили открыть отели для внутреннего туризма при условии, что их заполняемость не будет превышать 25% от общей вместимости.

Власти в ходе правительственного совещания в понедельник решили продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца мая. Страна пока не может выйти на удовлетворительный уровень тестирования в сутки, больницы крупных городов начинают жаловаться, что не справляются с ростом числа пациентов.