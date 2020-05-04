Бомбардировщики над Москвой: как выглядела репетиция парада. Фото

Правообладатель иллюстрации SERGEI ILNITSKY/EPA via TASS Image caption Истребители пролетают над памятником Владимиру Маяковскому

Над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы. Сам парад на Красной площади 9 мая не состоится из-за коронавируса.

Несмотря на дождливую погоду, над столицей России пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов.

На улицах Москвы, опустевших из-за режима самоизоляции, авиацию фотографировали редкие пешеходы.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Группы высшего пилотажа "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 во время репетиции воздушной части парада Победы

В репетиции приняли участие в том числе четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Воздушный танкер-заправщик Ил-78 пролетает над улицей Лесная

Открыли воздушную часть парада вертолеты. Это были Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8 "Терминатор", пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", а также четверки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Ми-26 и вертолет Ми-8 над центром Москвы

В репетиции приняли участие самолеты дальней авиации. Стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" совершил полет в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, еще один Ту-160 имитировал дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Стратегический бомбардировщик Ту-160 и самолет-заправщик Ил-78 во время репетиции воздушной части парада Победы

Над Москвой также пролетели четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Фронтовой бомбардировщик Су-24М над Лесной улицей

Самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ построились в "тактическое крыло".

Завершила репетицию воздушной части парада шестерка штурмовиков Су-25, они окрашивали небо дымом цветов российского флага.

Наземная часть парада, как объявил в конце апреля президент России Владимир Путин, состоится позже, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Когда это случится, непонятно. 9 мая в Москве будет только воздушная часть парада и салют.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Штурмовики Су-25 завершают репетицию воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

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