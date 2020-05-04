Бомбардировщики над Москвой: как выглядела репетиция парада. Фото
Над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы. Сам парад на Красной площади 9 мая не состоится из-за коронавируса.
Несмотря на дождливую погоду, над столицей России пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов.
На улицах Москвы, опустевших из-за режима самоизоляции, авиацию фотографировали редкие пешеходы.
В репетиции приняли участие в том числе четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Открыли воздушную часть парада вертолеты. Это были Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8 "Терминатор", пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", а также четверки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24.
В репетиции приняли участие самолеты дальней авиации. Стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" совершил полет в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, еще один Ту-160 имитировал дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78.
Над Москвой также пролетели четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС.
Самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ построились в "тактическое крыло".
Завершила репетицию воздушной части парада шестерка штурмовиков Су-25, они окрашивали небо дымом цветов российского флага.
Наземная часть парада, как объявил в конце апреля президент России Владимир Путин, состоится позже, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Когда это случится, непонятно. 9 мая в Москве будет только воздушная часть парада и салют.
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