В России выявили 10 102 новых случая коронавируса

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В России зарегистрированы еще 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Уже три дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев, но последние два дня цифры немного снижаются. За последние сутки умерли еще 95 пациентов, число жертв коронавируса приближается к полутора тысячам.

Случаев коронавируса превысило 150 тысяч

Из 10 102 новых случаев коронавируса, выявленных в 83 регионах, 5 714 приходится на Москву, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве. Теперь в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения Covid-19, в Москве - 80 115.

За сутки по стране зафиксировано еще 95 летальных исходов, выздоровели 1 770 человек. В Москве скончались 52 пациента, у них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Число жертв заболевания в столице достигло 816, в стране - 1 451.

Среди умерших - болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

Третий день больше 10 тысяч

Накануне в России был зарегистрирован 10 581 новый случай заражения Covid-19. Днем ранее - 10 633. Таким образом, дневной прирост по стране уже третий день подряд превышает 10 тысяч.

За последнюю неделю число заболевших в сутки резко выросло. 29 апреля штаб сообщал только о 5841 новых зарегистрированных случаях Covid-19. После этого скачка Россия обогнала Турцию и переместилась на седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения.

Власти ранее связывали большой рост числа новых случаев с увеличением тестирования.

По данным Роспотребнадзора, уже было проведено свыше 4,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, только за последние сутки - около 157 тысяч.

Из 10 102 новых случаев коронавируса 49,1% не имели клинических проявлений болезни, то есть заразившиеся были выявлены благодаря тестированию, следует из сообщения оперативного штаба.

Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций - на прежнем уровне, заявили в московском городском штабе. Это свидетельство того, что в"удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", считают в штабе.

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России еще не было, "мы с вами находимся еще далеко от этой точки", предупредил накануне главный пульмонолог министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

До 11 мая включительно решением президента Владимиру Путина действует режим нерабочих дней, граждане обязаны самоизолироваться. В Москве и Подмосковье действует также пропускной режим, в других регионах страны стало обязательным ношение масок в общественных местах.

В среду, 6 мая, Путин проведет совещание с правительством, на котором в числе прочего будут обсуждаться предложения о смягчении ограничительных мер в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире государственного телевидения предупреждала, что возможно и ужесточение мер, если граждане не будут дисциплинированы и будут нарушать режим самоизоляции.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, в мире от Covid-19 умерли 251 365 человек, подтверждено 3 582 469 случаев заболевания, вылечились 1 162 538 человек.