Коронавирус в России: умер генконструктор РКК "Энергия", растет домашнее насилие

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Число обращений о домашнем насилии в период пандемии подскочило в два с половиной раза, заявила уполномоченный по правам человека. Умер лечившийся от коронавируса генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин. Эти и другие новости, связанные с распространением Covid-19 в России, в подборке Би-би-си.

Коронавирусная статистика

В России зарегистрированы еще 10 102 случая заражения Covid-19. Теперь в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения Covid-19, в Москве - 80 115.

Уже три дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев, но последние два дня цифры немного снижаются. За последние сутки умерли еще 95 пациентов с коронавирусом. В Москве скончались еще 52 пациента.

Насколько стало больше домашнего насилия

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что число случаев домашнего насилия во время вспышки коронавируса могло вырасти в два с половиной раза. Ее оценка основана на данных некоммерческих организаций.

"В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в два с половиной раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Русская служба Би-би-си рассказывала, в каком тяжелом положении во время пандемии оказались потенциальные жертвы домашнего насилия. Они вынуждены самоизолироваться в квартирах с членами семьи, которые могут проявить насилие, в том числе в условиях стресса, вызванного увольнением либо ограничениями, введенными властями для борьбы с коронавирусом.

"Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают, - рассказала Москалькова. - Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения".

По состоянию на начало апреля, как выяснила Би-би-си, в Москве и области как минимум два кризисных убежища для женщин закрылись на карантин - это треть от всех. Работали муниципальные "Кризисный центр на Тимирязевской" и центр "Надежда", однако они были доступны только для женщин с московской пропиской.

"Мы еще никогда не работали в ситуации, когда женщина ни на минуту не остается одна. Обычно все обращения за помощью поступают, когда она остается одна и у нее есть возможность позвонить или уехать", - рассказывала Би-би-си директор центра "Китеж" Алена Ельцова.

В апреле депутат Госдумы Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием попросили вице-премьера Татьяну Голикову утвердить дополнительные механизмы защиты.

Умер генеральный конструктор РКК "Энергия"

Член президиума Российской академии Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев. Ему было 64 года.

Академик Микрин был генеральным конструктором ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", отвечал за пилотируемую программу. "Мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом", - заявил глава РАН.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что врачи оказывают Микрину всю необходимую помощь.

После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, говорится в сообщении на сайте корпорации. РБК со ссылкой на источник в компании пишет, что в субботу топ-менеджер был госпитализирован с пневмонией.

Что с Мишустиным?

Состояние здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, который в пятницу объявил о заражении коронавирусом, не внушает опасений, следует из заявления его пресс-секретаря Бориса Белякова.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным, - заявил Беляков. - Лечение проходит планово с использованием препаратов, рекомендуемых минздравом пациентам для лечения данного заболевания".

Никаких других подробностей о течении болезни у Мишустина его представитель не сообщил. Два дня назад он говорил, что "самочувствие в целом нормальное", а госпитализированный премьер "работает с документами".

Врио главы правительства указом президента назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Маски в метро

В Москве, в отличие от Подмосковья, власти пока не собираются вводить масочный режим. Однако еще на прошлой неделе руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов объявил, что маски можно будет купить почти на каждой станции метро, в том числе в билетных кассах.

Ликсутов обещал, что продажа масок в метрополитене начнется "уже с понедельника-вторника". В понедельник журналисты радио "Эхо Москвы" убедились в том, что кассиры если и слышали об этой инициативе, то скорее из новостей, а не от своего начальства.

Вечером в понедельник департамент транспорта Москвы разъяснил, что пока маски можно будет купить только на 15 станциях. Из заявления следовало, что маски будут продаваться через вендинговые аппараты, а не каски. Ликсутов говорил на прошлой неделе, что маски в метро будут стоить "не выше, чем в аптеках".

О бесплатной раздаче масок речи не идет.

"Использование маски в транспорте - это важнейшая рекомендация врачей, и мы будем стараться сделать все, чтобы их можно было купить в метро", - говорится в заявлении департамента транспорта.

Футболист Смолов вернулся в Испанию из России. Как?

Футболист Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту", вернулся в расположение клуба из России, куда он месяц назад сумел приехать после введения ограничительных мер.

Тогда Смолов объяснил, что на частном самолете долетел до Минска, где до сих пор нет существенных коронавирусных ограничений, а уже оттуда - на машине до Москвы.

"В аэропорту встретили приветливо - и медсестры, и врачи. Все проверили. И водитель, который вез до границы, приветливый. Температуру замерили, да. Был какой-то аппарат. Сказали, что все нормально. Я заполнил анкету, что транзитом в Москву", - говорил Смолов в прямом эфире в аккаунте бывшего футболиста Александра Кержакова в "Инстаграме".

Распоряжение премьера Мишустина о закрытии границ действует с 30 марта. Оно не распространяется на частную авиацию, однако есть ряд ограничений, говорится в публикации на отраслевом сайте Jets.ru.

Чтобы попасть в Россию частным самолетом, необходимо получить разрешение от Росавиации, согласованное с Роспотребнадзором и МИД России на выполнение чартерного рейса. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке. Кроме того, въезд запрещен иностранцам за исключением дипломатов, членов экипажа самолетов, а также тех, чьи близкие родственники (дети, супруги) проживают на территории России и имеют российское гражданство.

Смолов пока не сообщал, как именно ему удалось вернуться в Испанию, но российско-белорусская граница закрыта. Как отмечает испанская газета Marca, Смолов по прибытии в Виго будет обязан отбыть двухнедельный карантин в режиме полной самоизоляции.

"Инстаграм" скрыл русскоязычные посты с тэгом #море

Администрация соцсети "Инстаграм" скрыла публикации, снабженные хэштегом #море. При попытке просмотра таких публикаций отображается предупреждение: "Записи со словами или тэгами, которые вы ищете, могут побуждать к опасному поведению и даже смерти". Однако соцсеть оставляет возможность все же посмотреть эти публикации - достаточно нажать на соответствующую кнопку. При этом англоязычный тэг #sea по-прежнему свободно отображается.