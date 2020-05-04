"Ущелье смерти": Human Rights Watch указала пропасть, в которую боевики ИГ сбрасывали тела людей

Правообладатель иллюстрации Human Rights Watch Image caption Во времена правления ИГ живописное ущелье стало страшным местом

Как стало известно международной правозащитной организации Human Rights Watch, боевики "Исламского государства" (в РФ признано террористической организацией и запрещено) сбрасывали тела захваченных или похищенных ими людей в глубокое ущелье на северо-востоке Сирии.

Правозащитники провели собственное расследование после того, как в 2014 году они получили видео, на котором джихадисты сбрасывали тела в ущелье Аль-Хута глубиной 50 метров.

По данным HRW, это ущелье использовали таким образом и позже, во время правления ИГ в этом регионе.

Правозащитники добиваются того, чтобы местные власти взяли ущелье под свой контроль, извлекли оттуда человеческие останки и сохранили улики для дальнейшего судебного разбирательства.

В общей сложности на территории Сирии в районах, которые контролировались боевиками ИГ, обнаружено уже более 20 массовых захоронений, в которых покоятся тысячи тел.

Среди пропавших без вести в стране числятся политические активисты, работники гуманитарных организаций, журналисты и просто люди, которые чем-то не приглянулись джихадистам.

В какой-то момент ИГ держало под своим контролем 88 тыс. кв. км территории, простиравшейся от западной Сирии до восточного Ирака и жестоко распоряжалось жизнями почти 8 миллионов человек.

Ущелье Аль-Хута, расположенное в 85 км к северу от Ракки, бывшей "столицы" Исламского государства, - это необычайно живописное место.

Однако во времена правления ИГ между 2013 и 2015 годами это ущелье стало, по словам сотрудницы HRW в Сирии Сары Кайяли, "местом ужаса".

"Рассказать о том, что происходило здесь и в местах других массовых захоронений в Сирии, просто необходимо, если мы хотим выяснить судьбу тысяч людей, убитых боевиками, и призвать убийц к ответу", - добавляет сотрудница правозищитной организации.

Как следует из отчета, опубликованного в понедельник правозащитниками, местные жители помнят, как боевики угрожали людям, что сбросят их в ущелье Аль-Хута. Некоторые даже утверждают, что видели на краю ущелья трупы.

На видео, которое сами боевики ИГ распространили в 2014 году в соцсетях, джихадисты сбрасывают в ущелье тела двух мужчин, застреленных без суда и следствия.

В 2018 году расследователи HRW запустили над ущельем беспилотник, которые обнаружил шесть тел, плававших на дне провала. Однако судя по состоянию трупов, расследователи пришли к выводу, что эти тела были сброшены в ущелье уже много времени спустя после ухода боевиков ИГ из этих мест.

Геологические и топографические карты свидетельствуют о том, что ущелье намного глубже, чем мог заглянуть беспилотник, поэтому под водой может быть намного больше тел.

По словам представителей HRW, силы, контролирующие ущелье, обязаны считать его местом преступления, опознать погибших и расследовать обстоятельства их гибели.

В настоящее время территория вокруг Аль-Хуты контролируется сирийскими повстанцами под эгидой Сирийской национальной армии (СНА), которая пользуется поддержкой Турции.

СНА отбила ее в прошлом году у Сирийских демократических сил, курдского альянса, который, собственно, и освободил северо-восток Сирии от боевиков ИГ.