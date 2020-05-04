"Ущелье смерти": Human Rights Watch указала пропасть, в которую боевики ИГ сбрасывали тела людей
Как стало известно международной правозащитной организации Human Rights Watch, боевики "Исламского государства" (в РФ признано террористической организацией и запрещено) сбрасывали тела захваченных или похищенных ими людей в глубокое ущелье на северо-востоке Сирии.
Правозащитники провели собственное расследование после того, как в 2014 году они получили видео, на котором джихадисты сбрасывали тела в ущелье Аль-Хута глубиной 50 метров.
По данным HRW, это ущелье использовали таким образом и позже, во время правления ИГ в этом регионе.
Правозащитники добиваются того, чтобы местные власти взяли ущелье под свой контроль, извлекли оттуда человеческие останки и сохранили улики для дальнейшего судебного разбирательства.
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В общей сложности на территории Сирии в районах, которые контролировались боевиками ИГ, обнаружено уже более 20 массовых захоронений, в которых покоятся тысячи тел.
Среди пропавших без вести в стране числятся политические активисты, работники гуманитарных организаций, журналисты и просто люди, которые чем-то не приглянулись джихадистам.
В какой-то момент ИГ держало под своим контролем 88 тыс. кв. км территории, простиравшейся от западной Сирии до восточного Ирака и жестоко распоряжалось жизнями почти 8 миллионов человек.
Ущелье Аль-Хута, расположенное в 85 км к северу от Ракки, бывшей "столицы" Исламского государства, - это необычайно живописное место.
Однако во времена правления ИГ между 2013 и 2015 годами это ущелье стало, по словам сотрудницы HRW в Сирии Сары Кайяли, "местом ужаса".
"Рассказать о том, что происходило здесь и в местах других массовых захоронений в Сирии, просто необходимо, если мы хотим выяснить судьбу тысяч людей, убитых боевиками, и призвать убийц к ответу", - добавляет сотрудница правозищитной организации.
Как следует из отчета, опубликованного в понедельник правозащитниками, местные жители помнят, как боевики угрожали людям, что сбросят их в ущелье Аль-Хута. Некоторые даже утверждают, что видели на краю ущелья трупы.
На видео, которое сами боевики ИГ распространили в 2014 году в соцсетях, джихадисты сбрасывают в ущелье тела двух мужчин, застреленных без суда и следствия.
В 2018 году расследователи HRW запустили над ущельем беспилотник, которые обнаружил шесть тел, плававших на дне провала. Однако судя по состоянию трупов, расследователи пришли к выводу, что эти тела были сброшены в ущелье уже много времени спустя после ухода боевиков ИГ из этих мест.
Геологические и топографические карты свидетельствуют о том, что ущелье намного глубже, чем мог заглянуть беспилотник, поэтому под водой может быть намного больше тел.
По словам представителей HRW, силы, контролирующие ущелье, обязаны считать его местом преступления, опознать погибших и расследовать обстоятельства их гибели.
В настоящее время территория вокруг Аль-Хуты контролируется сирийскими повстанцами под эгидой Сирийской национальной армии (СНА), которая пользуется поддержкой Турции.
СНА отбила ее в прошлом году у Сирийских демократических сил, курдского альянса, который, собственно, и освободил северо-восток Сирии от боевиков ИГ.