New York Times получила Пулитцеровскую премию за "разоблачение хищничества режима Путина"

  • 4 мая 2020
Фасад редакции New York Times в Нью-Йорке (2017 год) Правообладатель иллюстрации Getty Images

Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится сообщении Коллегии Пулитцеровской премии.

Сообщение дополняется.

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