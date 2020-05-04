New York Times получила Пулитцеровскую премию за "разоблачение хищничества режима Путина"
- 4 мая 2020
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Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится сообщении Коллегии Пулитцеровской премии.
Сообщение дополняется.