New York Times получила Пулитцеровскую премию за "разоблачение хищничества режима Путина"

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Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится сообщении Коллегии Пулитцеровской премии.

Сообщение дополняется.