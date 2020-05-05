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Известный новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм из саги "Звездные войны", в котором также выступит в качестве сценариста.

Вайтити в начале года поучил "Оскара" и премию BAFTA за фильм о Второй мировой войне "Кролик Джоджо". В 2017 году вышел фильм Вайтити "Тор: Рагнарёк".

Вместе с Вайтити сценарий к фильму, который еще не получил даже рабочего названия, будет писать британский режиссер Кристи Уилсон-Кернс, автор фильма "1917", также номинированного на "Оскара".

Тем временем американский сценарист Лесли Хэдланд работает над новым, четвертым по счету сериалом на ту же тему "Звездных войн" для канала Disney+.

Сериал "Мандалорец" уже доступен в стриминговом сервисе канала, именно этот сериал познакомил Вайтити с миром "Звездных войн": он был режиссером финала первой серии и заодно озвучивал дроида-убийцу IG-11.

В производство для Disney+ запущены новые серии про Оби-Ван Кеноби и Кассиана Андора.

Планируется также выход на широкий экран других фильмов из легендарной серии, в том числе трилогия от автора "Последних джедаев" Райана Джонсона и еще один спин-офф от президента Marvel Studios Кевина Файги.

Все эти новости весьма уместно были опубликованы 4 мая, в официальный "День Звездных войн".