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Пекин опасается серьезного конфликта с Вашингтоном

Пекин сталкивается с растущей волной враждебности из-за пандемии коронавируса, что может стать причиной конфронтации с США. Об этом говорится в аналитическом отчете для китайских властей, выяснило агентство Рейтер от людей, ознакомившихся с документом.

Отчет был составлен китайской академией международных отношений, связанной с министерством госбезопасности КНР, и представлен в начале апреля председателю КНР Си Цзиньпину и другим членам высшего руководства, сообщает Рейтер.

Его авторы пришли к выводу, что антикитайские настроения в мире не были столь высоки с 1989 года, подавления протестов на площади Тяньаньмэнь.

После пандемии Пекину придется иметь дело с волной антикитайских настроений, в первую очередь со стороны США, говорится в документе, и ему необходимо быть готовым к худшему сценарию, подразумевающему военное столкновение двух держав, сообщили анонимные источники агентства Рейтер.

Пулитцеровская премия NYT за статьи о режиме Путина

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Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится сообщении коллегии премии.

Премии 2020 года удостоились восемь статей и видеоматериалов - о покушении на украинского чиновника в Ровно, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, о российских интересах в конфликтах в Ливии и ЦАР, а также о бомбардировках больниц и других гражданских объектов в Сирии.

Микроб, способный покончить с малярией

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Ученые обнаружили микроб, защищающий комаров от малярии. Специалисты из Кении и Британии утверждают, что у их открытия огромный потенциал в контроле над этим заболеванием, распространяющимся через укус зараженных комаров.

Микроорганизм, препятствующий заражению малярией, называется Microsporidia MB. Ученые обнаружили его во время научных исследований в районе озера Виктория в Кении.

"Данные указывают на 100% блокирование. Это очень мощная защита от малярии", - рассказал Би-би-си Джереми Херрен из международного центра физиологии и экологии насекомых в Кении.

Ежегодно от малярии умирают более 400 тыс. человек, в основном в Африке, дети младше пяти лет. Чтобы радикально снизить заболеваемость малярией среди людей, нужно заразить в регионе этим микробом 40% комаров, считают ученые.

Guardian: какое-то странное вторжение

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Стало известно имя организатора неудавшегося вторжения в Венесуэлу, о котором накануне сообщили власти страны. Это бывший американский спецназовец Джордан Гудроу, ранее принимавший участие в военных операциях в горячих точках, пишет Guardian.

Через несколько часов после того, как правительство президента Николаса Мадуро заявило о провале переворота, якобы инициированного США, в сети появилось видео, в котором Гудроу заявил, что битва еще не закончена.

"Наши люди прямо сейчас ведут бой", - цитирует издание слова 43-летнего американца, которого связывают с этой дерзкой, но плохо подготовленной попыткой вторгнуться в Венесуэлу и сместить Мадуро. "Наши военные подразделения были активированы на юге, западе и востоке Венесуэлы", - добавил он.

Бывший военный медик, служивший в Ираке и Афганистане, не привел каких-либо доказательств своим словам, и до сих пор непонятно, где он записал свое обращение. Непонятно, кто за ним стоит. Какой-либо информации о столкновениях в Каракасе не поступало, отмечает Guardian.

Times: китайский бомбардировщик-невидимка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китайский бомбардировщик внешне может напоминать В-2

Разрабатываемый в Китае по секретной программе бомбардировщик-невидимка Н-20 может подняться в воздух на пять лет раньше, чем ранее предполагалось, пишет Times.

Стратегический бомбардировщик сможет нести ядерное оружие и преодолевать более 8 тыс. км без дозаправки. О планах по созданию самолета стало известно в 2016 году, но Пентагон не ожидал, что он появится раньше 2025 года.

Новый стратегический бомбардировщик могут показать на международном аэрокосмическом салоне в городе Чжухай уже в ноябре.

Как и его американские аналоги В-2 и В-21, китайский бомбардировщик не будет сверхзвуковым - он сможет разгоняться до 1014 км/час.

Ожидается что он также будет строится по технологиям "летающее крыло" и "стелс", которые позволят самолету оставаться невидимым для радаров ПВО. Эта военная новинка может стать дополнительным козырем для Китая в усиливающемся противостоянии с США, полагает издание.

Sun: мы вернемся в офисы, но там все будет теперь иначе

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Радикальные меры социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавируса в Британии будут действовать до одного года, выяснила газета Sun.

Они включают в себя установку работодателями защитных экранов между рабочими столами в офисах, размещение работников спиной друг к другу, запрет на систему незакрепленных рабочих мест и на использование офисного оборудования несколькими работниками.

Издание ссылается на черновик документа, в котором описывается план возобновления рабочего процесса в стране после отмены карантина. В нем говорится, что компаниям придется переводить работников на посменную работу со скользящим графиком, чтобы не загружать в часы пик публичный транспорт.

Нормой станет одностороннее перемещение людей в офисах, на платформах метро и автобусных остановках, а также разграничение зон в лифтах. Работникам будет запрещено одалживать у коллег канцелярские принадлежности.

Работодателям будет необходимо давать сотрудникам возможность работать удаленно, если их присутствие на рабочем месте не обязательно. Это значит, что в ближайшее время работа из дома станет нормой для миллионов британцев.

О чем молчит Пекин?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай с самого начала пандемии подозревают в том, что он многое скрывает. Пекин все подозрения отметает

Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eye) - объединение разведок США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии - в 15-страничном докладе пишет, что китайские власти подвергли опасности другие страны, сознательно скрывая информацию о коронавирусе. Об этом сообщает австралийская газета Sunday Telegraph.

В докладе, по сведениям газеты, говорится, что власти Китая заставляли молчать врачей, пытавшихся сообщить миру об опасности, уничтожали следы лабораторных экспериментов и отказывались предоставить образцы зарубежным ученым, работающим над вакцинами от коронавируса.

Подробности - в нашем материале.

Коронавирус и итальянская мафия

Правообладатель иллюстрации Jilla Dastmalchi Image caption При пандемии и локдауне мафия пытается играть роль государства в государстве

Карантин сильно ударил по итальянскому бизнесу. Кафе, рестораны, булочные и мясные лавки закрыты, их хозяева становятся банкротами. Помощь им предлагают местные мафиози. Но эта помощь дорого обходится.

О предложениях, от которых никак не отказаться, в материале Софии Беттицы: Коронавирус: как итальянская мафия использует пандемию в своих целях

Тайка Вайтити займется "Звездными войнами"

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Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм из саги "Звездные войны" и напишет к нему сценарий. Он известен благодаря режиссерской работе в таких фильмах, как "Кролик Джоджо" и "Тор: Рагнарёк".

Вместе с Вайтити сценарий к фильму, который еще не получил даже рабочего названия, будет писать британский режиссер Кристи Уилсон-Кернс, автор номинированного на "Оскара" фильма "1917".

Коронакризис. Почему небогатым странам будет очень плохо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из кризиса первыми выйдут сильнейшие. Тем, у кого нет подушки безопасности, придется непросто

Пандемия Covid-19 и карантин дорого обойдутся миру: коронакризис уже начался, и по всем прогнозам он будет самым разорительным за столетие.

Пока все идет к тому, что относительно небогатые страны вроде России, Индии и Мексики пострадают больше обеспеченных развитых государств.

В причинах разбирался наш корреспондент Алексей Калмыков: Kоронакризис. Почему небогатые страны пострадают больше развитых?.

Как протестовать с соблюдением дистанции

Как доказывают израильтяне, протестовать можно даже в условиях социального дистанцирования.

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Дайджест готовили Александр Баранов и Геннадий Алашеев