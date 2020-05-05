Коронавирус: Британия вышла на первое место в Европе по числу смертей

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Общее число жертв коронавируса в Британии превысило 32 тысячи, сообщило во вторник Национальное бюро статистики страны (ONS). Таким образом, в настоящий момент это крупнейший показатель смертности в Европе.

Данные бюро включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах.

По данным ONS на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек (в их свидетельствах о смерти фигурировал диагноз Covid-19), а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии итоговая цифра составила 32 313 человек.

По данным британского минздрава, которые были озвучены вечером в понедельник, число умерших от коронавируса достигло 28,7 тысяч, увеличившись за сутки на 288 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, в Британии умерло чуть более 28,8 тысяч человек (для сравнения, в Италии - чуть более 29 тысяч).

Несмотря на различные методы расчетов смертности в разных странах, свежая статистика ONS может говорить о том, что реальное число жертв коронавируса может быть еще больше, и Британия уже вышла на первое место по смертности от коронавируса в Европе.

На фоне всего этого британская оппозиция продолжает критиковать правительство за то, что оно медленно отреагировало на вспышку кронавируса и слишком поздно ввело ограничительные меры, а также не смогло обеспечить массовое тестирование населения и предоставить достаточно защитного оборудования для работников больниц.

Премьер-министр Борис Джонсон заявляет, что пик эпидемии пройден, и власти готовятся постепенно ослаблять карантин. Ожидается, что конкретные шаги будут обнародованы на этой неделе.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Борис Джонсон утром во вторник вышел на утреннюю прогулку в Сент-Джеймсский парк в центре Лондона

Как сообщили в Национальном бюро статистики, число летальных исходов за неделю с 17 по 24 апреля на 11539 превышало средний показатель за последние пять лет.

Газета Times на основе данных ONS провела моделирование и пришла к выводу, что реальное число смертей от Covid-19 в Британии превышает 55 тысяч.

Во вторник в Британии началось тестирование приложения Национальной службы здравоохранения (NHS), которое отслеживает контакты тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус.

Пока приложение тестируют на британском острове Уайт в проливе Ла-Манш среди сотрудников местного совета и работников системы здравоохранения острова, однако если оно докажет свою эффективность, приложение заработает в середине мая по всей Британии.

Этот эксперимент - часть стратегии британского правительства, направленной на выход из локдауна.

Что происходит в других странах?

Первый случай коронавируса во Франции был зарегистрирован в конце декабря, а не месяцем позже, как утверждалось ранее.

Как рассказал французским СМИ глава больницы Жана-Вердье доктор Ив Коэн, мазок, взятый у поступившего в реанимацию пациента 27 декабря, прошел недавно повторное тестирование и выявил присутствие коронавируса.

В момент поступления в больницу пациента, который с тех пор полностью выздоровел, лечили от пневмонии, поскольку на тот момент мир еще не знал о новой угрозе - китайское отделение ВОЗ было поставлено в известность о новом вирусе лишь 31 декабря.

Сам пациент больницы не был за границей и не контактировал с недавно вернувшимися из отпуска. Его жена, однако, работает в супермаркете недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля, где она теоретически могла контактировать с прибывшими из Китая туристами.

Как сообщил доктор Коэн, супруга пациента не имела никаких симптомов, а двое детей переболели Covid-19 в легкой форме. Врач призвал других вирусологов перепроверить мазки пациентов, поступавших с пневмонией в декабре-январе, на наличие Covid-19.

Новая Зеландия еще долго не откроет свои границы для иностранцев, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн после совещания по видеосвязи с кабинетом министров Австралии.

На совещании обсуждалось создание своеобразного коридора, который позволит людям свободно перемещаться между Австралией и Новой Зеландией без соблюдения двухнедельного карантина.

Однако для жителей других континентов допуска в эти страны пока не будет.

Как ослабляют карантин в Европе?

Во многих европейских странах жизнь постепенно возвращается в более нормальное русло, после того как в понедельник там начали постепенно ослаблять карантин.

В Риме впервые за много недель заработали строительные площадки, нарушив тишину, которая царила в городе с середины марта. На свои места вернулись 4,4 млн рабочих.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Риме люди снова стали пользоваться общественным транспортом

В столице мировой моды Милане самый популярный наряд в эти дни - защитный костюм, в который облачены работники городских служб, дезинфицирующие электрички и вокзалы.

На платформах всех станций и в поездах теперь сделана особая разметка, показывающая, где - сохраняя безопасную дистанцию - можно стоять пассажирам.

Рестораны в Италии открылись, но пока только для уборки и подготовки помещений для торговли на вынос. "Мы испытываем смесь радости и ужаса", - признался агентству Франс пресс 40-летний Стефано Милано из Рима, как нельзя лучше суммировав настроения многих соотечественников.

В Испании с понедельника стали принимать клиентов парикмахерские - пока только по записи; открылись магазины, торгующие предметами не первой необходимости, а также бары и рестораны для торговли на вынос. В Мадриде полиция бесплатно раздает у станций метро обязательные для ношения маски.

В Германии также после длительного перерыва открылись не только парикмахерские, но и музеи, церкви, детские площадки и зоопарки. Небольшие магазины заработали в Германии с 20 апреля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Португалии парикмахеры могут обслуживать клиентов в маске и защитных очках

В Австрии также открылись непродовольственные магазины, салоны красоты и школы, но только для старшеклассников, готовящихся к выпускным экзаменам.

В Бельгии ношение масок в общественных местах стало обязательным. Офисным работникам разрешено вернуться на работу, однако магазины откроются только 11 мая. В городских автобусах передняя дверь закрыта для входа, а первые ряды огорожены цепью - чтобы защитить водителей от возможной инфекции.

В Сербии заработали в нормальном режиме рестораны и кафе, в Хорватии открылись заведения, где подразумевается непосредственный контакт между клиентом и обслуживающим персоналом - вроде салонов красоты и парикмахерских.

"Никогда не думал, что такая незначительная вещь может принести столько радости", - признался Франс пресс 42-летний музыкант Небожа Маркович, попивая кофе на залитой солнцем террасе своего любимого кафе в Белграде.