Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тестов на коронавирус в Британии становится больше, но их по-прежнему не хватает

Во вторник Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от Covid-19.

По данным Национального бюро статистики страны (ONS), общее число жертв в стране превысило 32 тысячи человек. В эту статистику включены не только умершие в больницах, но и случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах.

Британская газета Daily Telegraph пишет со ссылкой на официальные источники, что до введения жестких ограничительных мер в страну въехали по меньшей мере 20 тысяч человек, зараженных коронавирусом, и лишь менее 300 из них были отправлены в карантин. Далее издание делает нехитрые вычисления, опираясь на предоставленную ВОЗ формулу передачи инфекции, и пишет, что въехавшие больные инфицировали еще примерно 50 тысяч человек. И далее по цепочке.

По данным британского Хоум-офиса, с 1 января и по конец марта этого года в страну приехали 18,1 млн человек, в том числе из стран, пострадавших от Covid-19, но должных медицинских проверок организовано не было.

Президент профсоюза Ассоциации медперсонала больниц Клаудия Паолони призвала провести общественное расследование, в рамках которого правительство должно объяснить, как оно допустило самую высокую смертность в Европе, пишет Guardian.

Расследование Би-би-си: иранская авиакомпания разнесла Covid-19 по Ближнему Востоку

Согласно расследованию Арабской службы Би-би-си, иранская авиакомпания Mahan Air способствовала распространению Covid-19 на Ближнем Востоке, продолжив полеты, несмотря на то, что ряд стран запретил воздушное сообщение с Ираном после вспышки коронавируса. Такой же запрет действовал и в самом Иране, который в конце февраля стал очагом эпидемии на Ближнем Востоке. Однако анализ полетных данных компании показал, что в период с конца января по конец марта Mahan Air совершила сотни перелетов между Ираном, Ираком, Объединенными Арабскими Эмиратами и Сирией.

Журналисты выяснили, что экипажи этих рейсов, выражавших тревогу по поводу возможности заразиться и заразить близких, заставили замолчать, угрожая уголовным преследованием.

Скандальная отставка главного эпидемиолога Британии

Image caption Нил Фергюсон - один из ведущих в мире специалистов по математическому моделированию заболеваний

Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, по чьей рекомендации в Британии были введены жесткие ограничения после начала эпидемии коронавируса, уволился из научного совета при правительстве из-за того, что сам нарушил правила, на которых настаивал. По информации британской прессы, во время локдауна его посещала женщина.

В свое время он прогнозировал, что при мягких мерах от Covid-19 в Британии могут умереть около 250 тысяч человек. Опираясь на этот прогноз, власти приняли решение о введении режима самоизоляции. В соцсетях профессор Фергюсон написал, что сожалеет о нарушении правила дистанцирования.

Ирландцы возвращают долги индейцам США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индейские вигвамы в штате Вайоминг

Тысячи ирландцев собирают деньги, чтобы вернуть долг 173-летней давности североамериканскому индейскому племени, пишет New York Times.

В 1847 году народ чокто, проживавший на территории современных штатов Оклахома и Миссисипи, оказал гуманитарную помощь ирландцам во время Большого голода в Ирландии (1845-1849). Индейцы отправили голодающим 710 долларов. В знак благодарности ирландцы установили у себя в графстве Корк скульптуру в виде девяти огромных перьев.

Однако в разгар пандемии Covid-19 коренным народам Северной Америки нужна практическая помощь, и ирландцы запустили благотворительную акцию, в ходе которой собрали почти 2 миллиона долларов для народов навахо и хопи.

Оксфордский университет не откажется от нетолерантных текстов

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Руководство Оксфордского университета отклонило призыв части студенческого сообщества изъять из программы обучения материалы (статьи, книги, научные работы прошлых лет), в которых содержатся гомофобные и женоненавистнические настроения, а также оправдывается разделение общества по классовому признаку, пишет Times.

Инициатива принадлежит ЛГБТ-активистам Оксфордского университета, которые возмущены тем, что вынуждены читать подобные тексты. Руководство вуза заявило, что понимает, почему некоторую обучающую литературу студенты воспринимают как оскорбительную или радикальную, но свобода слова в рамках закона, говорится в ответном заявлении, всегда была основой работы университета.

Илон Маск продает имущество

Правообладатель иллюстрации Zillow/Musk Image caption Это один из особняков Маска, выставленный на продажу за 30 млн долларов. В нем есть теннисный корт, винный погреб, тренажерный зал, бассейн и фруктовый сад

Два дома в Лос-Анджелесе главы компании Tesla, американского предпринимателя Илона Маска общей стоимостью 39,5 млн долларов выставлены на продажу через риэлторский сайт Zillow. В минувшую пятницу Маск сам написал на своей странице в "Твиттере" следующее сообщение: "Продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома". Однако пока неясно, сам ли Маск так быстро приступил к осуществлению своих планов, или это дело рук хакеров, проникших на сайт Zillow.

Миллионы невернувшихся: как искать погибших бойцов Второй мировой?

Правообладатель иллюстрации Alena Menshova

Тысячи россиян до сих пор пытаются выяснить судьбу своих родственников, погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой войны. Согласно боевым донесениям, за годы войны в списки пропавших без вести попали 4,5 млн воинов Красной Армии. Множество заявок, отправленных в различные инстанции, остаются без ответа. Но сейчас, по мере оцифровки военных архивов, появляется больше возможностей найти нужную информацию. Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина в своем материале рассказывает, что следует предпринять в первую очередь.

Нина всю жизнь провела в закрытых учреждениях и никогда не жила в семье. С 18 лет она живет в психоневрологическом интернате. Там у нее был телефон, и она раз в несколько дней обязательно перекидывалась голосовыми сообщениями с Ариной Муратовой - ее подругой и волонтером, которая часто приходила в гости. В ответ на вопрос "как дела?" Нина обычно отвечала: "У меня все отлично". Но когда коронавирус добрался до России, она начала говорить Арине: "Мне очень плохо".

Карантинные ограничения, и прежде всего самоизоляция, тяжело воздействуют на психику людей. Но для людей с психическими расстройствами такой слом привычного образа жизни оказывается особенно болезненным. Истории таких людей - в большом материале Ольги Просвировой.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике 20 дней и даже пропустил один из важнейших для страны праздников - "День солнца", организованный в честь дня рождения его дедушки и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Media playback is unsupported on your device Любитель ракет, шляп и русских коней. Ким Чен Ын жив?

Дайджест готовили Анастасия Успенская и Павел Феденко