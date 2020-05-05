"У меня не будет дома". Илон Маск избавляется от имущества

Правообладатель иллюстрации Elon Musk Image caption "С мамой и малышом все хорошо", - написал Маск в "Твиттере" после рождения сына

Американский предприниматель Илон Маск, похоже, в самом деле избавляется от своего имущества, как и обещал.

Два его дома в Калифорнии выставлены на продажу.

В минувшую пятницу глава компании Tesla написал сразу несколько сообщений в "Твиттере" о том, что собирается избавиться от всего своего имущества. Дома Маска продаются через сайт Zillow в общей сложности за 40 миллионов долларов.

У Маска и его подруги, канадской певицы Граймс, на этой неделе родился ребенок.

"С мамой и малышом все хорошо", - написал он в "Твиттере". По сравнению с другими недавними твитами Маска это сообщение выглядит чрезвычайно сдержанным.

Ранее на вопрос, как зовут новорожденного, Маск ответил: "X Æ A-12". На данный момент неизвестно, как это произносится.

Глава Tesla в своих твитах писал, что инвесторы переоценивают стоимость его компании, а это, в свою очередь, может привлечь внимание властей, так как Маска могут заподозрить в попытке манипуляций ценой акций собственной компании.

После твитов предпринимателя инвесторы стали продавать акции, и в итоге рыночная стоимость компании упала на 14 миллиардов долларов.

Другие твиты Маска были еще более странными. В одном он написал, что его партнерша им очень недовольна. В другом протестовал против локдауна и требовал "Освободить Америку сейчас".

Правообладатель иллюстрации ROBYN BECK/AFP Image caption У Илона Маска и его подруги Граймс родился первенец (у Маска это шестой ребенок)

Один из домов Маска, с бассейном и гостевым коттеджем, ранее принадлежал голливудскому актеру Джину Уайлдеру. Он продается за 9,5 миллионов долларов.

Второй дома Маска, с видом на океан, продается за 30 миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Zillow/Musk Image caption В особняке за 30 млн есть теннисный корт, винный погреб, тренажерный зал, бассейн и фруктовый сад

Оба дома находятся в Лос-Анджелесе и выставлены на продажу якобы самим хозяином, а не через агента.

В результате некоторые теперь задаются вопросом - правда ли Маск продает свои особняки, или же это проделки хакеров, проникших на сайт Zillow. Риелторы говорят, что не понимают, что происходит.

"Продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - написал Маск.

Wall Street Journal писала в прошлом году, что, судя по всему, Маску и связанным с ним компаниям принадлежит не меньше семи домов в Калифорнии.