Правообладатель иллюстрации Daily Telegraph

В четверг британская газета Daily Telegraph выходит с заголовком на первой полосе "Совет оставаться дома будет отменен". Правительство Британии представит свой план по выходу из карантина лишь в воскресенье, но DT ссылается на свои источники во властных кругах и утверждает, что строгий режим самоизоляции будет отменен на следующей неделе.

В среду премьер страны Борис Джонсон (в недавнем прошлом колумнист Daily Telegraph), выступая в парламенте, и сам подтвердил, что послабления начнутся с понедельника, но не сказал, какие именно. По информации издания, британцам позволят неограниченно выходить из дома, ходить на пикники и загорать в парках.

Однако многие ученые, оппозиционные политики и просто граждане считают такие резкие послабления преждевременными. Например, в британском сегменте интернета распространяются петиции родителей, призывающих власти не открывать школы, пока не минет угроза второй волны эпидемии.

Число зараженных в Великобритании превысило 200 тысяч человек, новых случаев за предыдущие сутки - 6111, показатель смертности от Covid-19 - самый высокий в Европе. С начала эпидемии в Британии умерли более 30 тысяч человек.

Также с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер в России. В ходе совещания с Владимиром Путиным в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что это будет происходить в три этапа. Прежде всего, по ее словам, россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Затем отменят ограничения на прогулки, а на третьем этапе откроются школы, вузы, магазины, кафе и рестораны, но в ряде случаев сохранятся ограничения по числу посетителей.

Однако москвичей послабления почти не коснутся. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе откроются промышленные предприятия и возобновится строительство, но режим самоизоляции для горожан сохранится.

Смерть российского миллиардера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дмитрий Босов был одним из самых богатых людей России

Владелец крупных добывающих компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь" Дмитрий Босов найден мертвым. По данным источников РБК и агентства ТАСС, бизнесмен покончил с собой в своем доме в Московской области. Босову было 52 года, его состояние составляет 1,1 млрд долларов, в 2020 году бизнесмен занял 86-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Дмитрий Босов также выступал спонсором "Ночной хоккейной лиги", созданной по инициативе президента Владимира Путина для хоккеистов-любителей, и сам не раз участвовал в благотворительных хоккейных матчах. Следственный комитет начал проверку по факту смерти миллиардера.

Израиль обретет правительство

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на пандемию Covid-19, Верховный суд Израиля работал в полном составе

В среду поздно вечером Верховный суд Израиля принял сразу два важных решения, касающихся будущего страны, которая уже год живет без правительства. Судьи единогласно постановили, что действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху может возглавить новое правительство, несмотря на то, что против него возбуждено уголовное дело о коррупции. Также суд отказался признать не соответствующим закону соглашение между Нетаньяху и лидером блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем.

За прошедший год граждане Израиля трижды голосовали на всеобщих выборах, в которых поочередно с небольшим перевесом побеждали две главные партии - "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Однако каждый раз перевеса не хватало, чтобы сформировать правительство. В апреле Нетаньяху и Ганц наконец договорились о формировании коалиции, многие сторонники Ганца сочли это предательством и пытались оспорить законность соглашения в Верховном суде.

"Дорогой товарищ" Путина Ким Чен Ын

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Исчезнувшего было из поля зрения лидера КНДР Ким Чен Ына по возвращении в общественную жизнь ждал грандиозный подарок - медаль к 75-летию победы над нацистами, придуманная самим Владимиром Путиным, пишет не без иронии британская Times (нужна подписка).

Придумать дар для Ким Чем Ына, чьи аппетиты и без того исправно удовлетворяются, было головоломкой не из простых, язвит газета. И хотя его трудно отнести к ветеранам войны или к малолетним узникам нацистских концлагерей, для которых эта медаль была придумана, "дорогой и уважаемый товарищ" ее получил.

Письмо любителю эпидемий Габриэлю Гарсия Маркесу

"Ни дня не проходит, чтобы я не наткнулся на упоминание твоего романа "Любовь во время холеры". Все время пытаюсь представить, как бы ты описал все, что происходит".

New York Times публикует у себя письмо-размышление кинопродюсера Родриго Гарсия своему отцу Габриэлю Гарсия Маркесу. Всемирно известный писатель умер шесть лет назад.

В своем письме Родриго рассказывает отцу о пандемии коронавируса. "Ты всегда был очарован эпидемиями - реальными и придуманными". Он сообщает, что самые любимые Маркесом страны - Италия и Испания - пострадали больше всех.

"Твои самые старые друзья переживают эти времена всё в тех же квартирах в Барселоне, Мадриде и Милане, которые вы с Мерседес неоднократно посещали на протяжении десятилетий".

Что, по мнению сына, сказал бы сегодня его великий отец?

(Не)нужная благотворительность: история одной американки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Реанимационное отделение одной из больниц Нью-Йорка

Washington Post публикует историю 65-летней жительницы Манхэттена Ронды Шерер, которая, узнав о нехватке средств индивидуальной защиты для медиков нью-йоркских больниц, взяла кредит на сумму более 600 тысяч долларов и сама купила десятки тысяч масок, перчаток и других средств.

Однако распределить это по больницам оказалось не так просто из-за бюрократических препонов. Тогда Ронда решила просто раздавать СИЗ медперсоналу на проходных, но столкнулась с охраной, которая просила ее перейти со своими коробками на другую сторону улицы. О том, чем закончилась история Ронды Шерер, можно прочитать здесь (нужна подписка).

Рейтинг Путина на историческом минимуме

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Согласно проведенному в апреле опросу "Левада-центра", рейтинг одобрения Владимира Путина упал до исторического минимума: деятельность президента сейчас одобряют 59% опрошенных. В марте этого года российского президента поддерживали 63% респондентов. Некоторые социологи обращают внимание на то, что подобные опросы проводятся по телефону, и люди, застигнутые врасплох телефонным звонком, склонны давать положительный ответ просто потому, что не успели разобраться, как участие в опросе отразится на них. Следовательно, рейтинг Путина в период пандемии может в действительности быть еще ниже.

В Кремле заявили, что сомневаются в результатах исследования, так как другие методики соцопросов показывают совершенно иную картину.

7 мая исполняется 20 лет со дня первой инаугурации Владимира Путина в качестве президента России. С 2000 года он лишь один раз покидал этот пост, уступив место в 2008 году Дмитрию Медведеву.

Подробнее об этом можно прочитать в нашей подборке российских новостей - Коронавирус в России: ожидание масочного режима в Москве и обвал рейтинга Путина

Эра тотальной слежки?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Британии началось тестирование нового приложения для отслеживания социальных контактов с целью выявления очагов заражения Covid-19. Если все пойдет по плану, то пользователи смартфонов в Великобритании смогут загрузить его бесплатно уже с середины мая. Однако для того, чтобы приложение стало эффективным, его должны установить у себя 80% пользователей смартфонов в стране, что равнозначно примерно 60% населения страны. Многие недовольны тем, что приложение будет фиксировать слишком большой объем информации о пользователях, в том числе личной. Возможен ли сценарий тотальной слежки Джорджа Оруэлла?

Китайская пропаганда по российским "методичкам"

Правообладатель иллюстрации Anadolu Image caption Тест на добросовестность освещения борьбы с коронавирусом Китай, по мнению многих европейцев, не прошёл

Китайская пропаганда - явление не новое. Но до пандемии Covid-19 ее работа на западную аудиторию сводилась к тому, чтобы представлять Китай надежным, неагрессивным партнером и инвестором. В Европе тогда это мало кого беспокоило. Но пришел коронавирус - и всё изменилось. В последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях. О том, как Китай вытеснил Россию с постамента главного поставщика пропаганды и дезинформации в глазах Запада, - в большой статье нашего корреспондента Юри Вендика.

Седьмому по счету претенденту на британский престол Арчи Маунтбаттену-Виндзору исполнился год. Его родители, Меган Маркл и принц Гарри, предоставили видео с эпизодом из жизни их семьи в Калифорнии.

Media playback is unsupported on your device Арчи год. Меган и Гарри показали, как читают сыну книгу

Дайджест готовили Анастасия Успенская и Павел Феденко