Дайджест: снятие карантина в Британии начнут с того, что разрешат пикники с 11 мая
В четверг британская газета Daily Telegraph выходит с заголовком на первой полосе "Совет оставаться дома будет отменен". Правительство Британии представит свой план по выходу из карантина лишь в воскресенье, но DT ссылается на свои источники во властных кругах и утверждает, что строгий режим самоизоляции будет отменен на следующей неделе.
В среду премьер страны Борис Джонсон (в недавнем прошлом колумнист Daily Telegraph), выступая в парламенте, и сам подтвердил, что послабления начнутся с понедельника, но не сказал, какие именно. По информации издания, британцам позволят неограниченно выходить из дома, ходить на пикники и загорать в парках.
Однако многие ученые, оппозиционные политики и просто граждане считают такие резкие послабления преждевременными. Например, в британском сегменте интернета распространяются петиции родителей, призывающих власти не открывать школы, пока не минет угроза второй волны эпидемии.
Число зараженных в Великобритании превысило 200 тысяч человек, новых случаев за предыдущие сутки - 6111, показатель смертности от Covid-19 - самый высокий в Европе. С начала эпидемии в Британии умерли более 30 тысяч человек.
Также с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер в России. В ходе совещания с Владимиром Путиным в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что это будет происходить в три этапа. Прежде всего, по ее словам, россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе. Затем отменят ограничения на прогулки, а на третьем этапе откроются школы, вузы, магазины, кафе и рестораны, но в ряде случаев сохранятся ограничения по числу посетителей.
Однако москвичей послабления почти не коснутся. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе откроются промышленные предприятия и возобновится строительство, но режим самоизоляции для горожан сохранится.
Смерть российского миллиардера
Владелец крупных добывающих компаний "Сибантрацит" и "Востокуголь" Дмитрий Босов найден мертвым. По данным источников РБК и агентства ТАСС, бизнесмен покончил с собой в своем доме в Московской области. Босову было 52 года, его состояние составляет 1,1 млрд долларов, в 2020 году бизнесмен занял 86-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.
Дмитрий Босов также выступал спонсором "Ночной хоккейной лиги", созданной по инициативе президента Владимира Путина для хоккеистов-любителей, и сам не раз участвовал в благотворительных хоккейных матчах. Следственный комитет начал проверку по факту смерти миллиардера.
Израиль обретет правительство
В среду поздно вечером Верховный суд Израиля принял сразу два важных решения, касающихся будущего страны, которая уже год живет без правительства. Судьи единогласно постановили, что действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху может возглавить новое правительство, несмотря на то, что против него возбуждено уголовное дело о коррупции. Также суд отказался признать не соответствующим закону соглашение между Нетаньяху и лидером блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем.
За прошедший год граждане Израиля трижды голосовали на всеобщих выборах, в которых поочередно с небольшим перевесом побеждали две главные партии - "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Однако каждый раз перевеса не хватало, чтобы сформировать правительство. В апреле Нетаньяху и Ганц наконец договорились о формировании коалиции, многие сторонники Ганца сочли это предательством и пытались оспорить законность соглашения в Верховном суде.
"Дорогой товарищ" Путина Ким Чен Ын
Исчезнувшего было из поля зрения лидера КНДР Ким Чен Ына по возвращении в общественную жизнь ждал грандиозный подарок - медаль к 75-летию победы над нацистами, придуманная самим Владимиром Путиным, пишет не без иронии британская Times (нужна подписка).
Придумать дар для Ким Чем Ына, чьи аппетиты и без того исправно удовлетворяются, было головоломкой не из простых, язвит газета. И хотя его трудно отнести к ветеранам войны или к малолетним узникам нацистских концлагерей, для которых эта медаль была придумана, "дорогой и уважаемый товарищ" ее получил.
Письмо любителю эпидемий Габриэлю Гарсия Маркесу
"Ни дня не проходит, чтобы я не наткнулся на упоминание твоего романа "Любовь во время холеры". Все время пытаюсь представить, как бы ты описал все, что происходит".
New York Times публикует у себя письмо-размышление кинопродюсера Родриго Гарсия своему отцу Габриэлю Гарсия Маркесу. Всемирно известный писатель умер шесть лет назад.
В своем письме Родриго рассказывает отцу о пандемии коронавируса. "Ты всегда был очарован эпидемиями - реальными и придуманными". Он сообщает, что самые любимые Маркесом страны - Италия и Испания - пострадали больше всех.
"Твои самые старые друзья переживают эти времена всё в тех же квартирах в Барселоне, Мадриде и Милане, которые вы с Мерседес неоднократно посещали на протяжении десятилетий".
Что, по мнению сына, сказал бы сегодня его великий отец?
(Не)нужная благотворительность: история одной американки
Washington Post публикует историю 65-летней жительницы Манхэттена Ронды Шерер, которая, узнав о нехватке средств индивидуальной защиты для медиков нью-йоркских больниц, взяла кредит на сумму более 600 тысяч долларов и сама купила десятки тысяч масок, перчаток и других средств.
Однако распределить это по больницам оказалось не так просто из-за бюрократических препонов. Тогда Ронда решила просто раздавать СИЗ медперсоналу на проходных, но столкнулась с охраной, которая просила ее перейти со своими коробками на другую сторону улицы. О том, чем закончилась история Ронды Шерер, можно прочитать здесь (нужна подписка).
Рейтинг Путина на историческом минимуме
Согласно проведенному в апреле опросу "Левада-центра", рейтинг одобрения Владимира Путина упал до исторического минимума: деятельность президента сейчас одобряют 59% опрошенных. В марте этого года российского президента поддерживали 63% респондентов. Некоторые социологи обращают внимание на то, что подобные опросы проводятся по телефону, и люди, застигнутые врасплох телефонным звонком, склонны давать положительный ответ просто потому, что не успели разобраться, как участие в опросе отразится на них. Следовательно, рейтинг Путина в период пандемии может в действительности быть еще ниже.
В Кремле заявили, что сомневаются в результатах исследования, так как другие методики соцопросов показывают совершенно иную картину.
7 мая исполняется 20 лет со дня первой инаугурации Владимира Путина в качестве президента России. С 2000 года он лишь один раз покидал этот пост, уступив место в 2008 году Дмитрию Медведеву.
Подробнее об этом можно прочитать в нашей подборке российских новостей - Коронавирус в России: ожидание масочного режима в Москве и обвал рейтинга Путина
Эра тотальной слежки?
В Британии началось тестирование нового приложения для отслеживания социальных контактов с целью выявления очагов заражения Covid-19. Если все пойдет по плану, то пользователи смартфонов в Великобритании смогут загрузить его бесплатно уже с середины мая. Однако для того, чтобы приложение стало эффективным, его должны установить у себя 80% пользователей смартфонов в стране, что равнозначно примерно 60% населения страны. Многие недовольны тем, что приложение будет фиксировать слишком большой объем информации о пользователях, в том числе личной. Возможен ли сценарий тотальной слежки Джорджа Оруэлла?
Китайская пропаганда по российским "методичкам"
Китайская пропаганда - явление не новое. Но до пандемии Covid-19 ее работа на западную аудиторию сводилась к тому, чтобы представлять Китай надежным, неагрессивным партнером и инвестором. В Европе тогда это мало кого беспокоило. Но пришел коронавирус - и всё изменилось. В последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях. О том, как Китай вытеснил Россию с постамента главного поставщика пропаганды и дезинформации в глазах Запада, - в большой статье нашего корреспондента Юри Вендика.
Седьмому по счету претенденту на британский престол Арчи Маунтбаттену-Виндзору исполнился год. Его родители, Меган Маркл и принц Гарри, предоставили видео с эпизодом из жизни их семьи в Калифорнии.
Дайджест готовили Анастасия Успенская и Павел Феденко