В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

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В России зарегистрированы еще 10 559 случая заражения коронавирусной инфекцией. Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев. В среду их больше, чем накануне. За последние сутки умерли еще 86 пациентов, число жертв коронавируса превысило полторы тысячи.

За последние сутки выявлено 10 559 случаев заражения в 82 регионах России, из них в Москве - 5 858, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве России. Теперь в стране 165 929 заболевших Covid-19 во всех 85 регионах, в столице - 85 973.

За сутки в России зафиксировано 86 летальных случаев, за весь период вспышки коронавируса умерли 1537 человек. В Москве скончались еще 50 пациентов с Covid-19, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, число умерших в столице выросло до 866.

Число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 21 327 человек, в Москве - до 8458.

Случаев больше, чем накануне

Накануне в России были выявлены еще 10 102 случая заражения, умерли еще 95 человек с коронавирусом, сообщал штаб утром во вторник.

В понедельник штаб сообщал о 10 581 новом случае заражения Covid-19. Днем ранее - 10 633. Таким образом, дневной прирост по стране уже четверый день подряд превышает 10 тысяч.

За последнюю неделю число заболевших в сутки резко выросло. После этого Россия обогнала Турцию и переместилась на седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения. Теперь же по сумме диагнозов 165 929 вплотную она приблизилась к Германии и Франции. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии - 167,0 тысячи случаев Covid-19, во Франции - 169,6 тысячи.

Власти ранее связывали этот рост с увеличением тестирования. 40,9% новых случаев выявлены у людей без клинических проявлений болезни, сообщил в среду оперативный штаб. Из его сообщения следует, что заражения выявили после тестов у людей, контактировавших с заболевшими.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 173,3 тысяч тестов. В Москве число тестирований на Covid-19 достигло миллиона, заявила в среду заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов.

В среду президент Владимир Путин проведет онлайн-совещение с правительством. Кремль сообщал, что Путин на этом совещании должны представить предложения по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за пандемии.

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Региональные власти ввели режим самоизоляции. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах действует пропускной режим.

Москвичи стараются соблюдать требования самоизоляции, но многие из них все-так покинули дома в среду утром, следует из статистики "Яндекса". По данным сервиса, "индекс самоизоляции" составил 3,1 (5 - это если бы абсолютно все жители города не выходили на улицу).

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 6 мая выявлено 3 723 886 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 81 695 случаев.