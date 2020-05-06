Коронавирус в России: рубль - не резервная валюта, поэтому "вертолетных денег" нет

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Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему россияне не дождутся "вертолетных денег", в Петербурге умерли еще четыре заразившихся коронавирусом врача, а мурманские чиновники вопреки режиму самоизоляции отправились в море. Коронавирусные новости из России - в подборке Би-би-си.

Коронавирусная статистика

Число выявленных в России случаев Covid-19 за сутки выросло на 10 559, до 165 929, сообщили в оперативном штабе. Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев, в последние сутки это число выросло.

За сутки умерли 86 человек с COVID-19, за все время - 1537.

Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Москве - 5858, Подмосковье - 829, Петербурге - 312.

Силуанов объяснил, почему в России не будут раздавать "вертолетные деньги"

Правительство могло бы напрямую раздавать деньги гражданам и компаниям в связи с пандемией, если бы российский рубль относился к числу мировых резервных валют, заявил в интервью "Ведомостям" министр финансов России Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", - сказал он.

Силуанов не первый, кто публично выступает против "вертолетных денег". Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее говорила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача "денег с вертолета" в России не актуальна. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Россия не может напрямую раздавать деньги населению, потому что у страны нет достаточного количества инструментов по привлечению больших объемов внешнего долга.

Термин "вертолетные деньги" ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 году. Моделируя экономическое влияние всеобщих единовременных выплат, он сравнил их с разбрасыванием денег с вертолета.

Силуанов сказал "Ведомостям", что власти и так достаточно, по его мнению, помогают: "Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Вы говорите МРОТ - это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний".

Еще четыре врача умерли в Петербурге

В Петербурге от Covid-19 умерли еще четверо медицинских работников, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Тяжелая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга. Скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Самуилович Манькович. Ушла из жизни медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Олеговна Новикова", - говорится в сообщении.

Кроме того, умерли две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена - Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

По данным на конец апреля в Петербурге на лечении находятся свыше 250 медицинских работников с коронавирусом, отмечает Интерфакс.

ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа?

В правительстве не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии может быть перенесен на середину июля - начало августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября".

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пока экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.

"Пока решение состоит в следующем: что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано - опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", - говорил Кравцов.

Осужденный полковник СКР Александр Ламонов освободился и коронавирусом

Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов, осужденный по делу о взятке за освобождение человека, близкого к криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой), условно-досрочно освободился из колонии. Постановление об удовлетворении ходатайства об УДО опубликовано на сайте Белевского суда Тульской области.

Вернувшись в Москву, он заразился коронавирусом, заявил сам Ламонов "Открытым медиа". "Я нахожусь на самоизоляции, у меня полсемьи болеет коронавирусом, в том числе и я. Так что не очень большие изменения я вижу, находясь на воле", - сказал он.

В июле 2018 года Ламонов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 32 млн рублей, а также был лишен звания полковника юстиции. Следователь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке - без вызова свидетелей и исследования в суде доказательств по делу.

Мурманские чиновники съездили на рыбалку в нарушение самоизоляции

В ЗАТО Александровск Мурманской области чиновники побывали на морской рыбалке, несмотря на то, что выход в море для маломерных судов ограничен и разрешается только при соблюдении пассажирами дистанции, ношении масок и перчаток.

Фото с рыбалки в интернет выложила помощница главы города по связям с общественностью Екатерина Жигалова. На одном из снимков она явно не соблюдала социальную дистанцию с другим участником рыбалки.

Вскоре чиновница удалила фотографии, но они сохранились у местных СМИ.

Глава администрации Александровска Семен Кауров заявил, что "это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы". Но согласился, что фотографии были выложены "неверно и несвоевременно".