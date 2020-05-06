Путину предложили снимать коронавирусные ограничения в три этапа

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/ TASS Image caption Путин в Ново-Огарево в формате видеоконференции проводит совещание по коронавиурса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он состоит из трех этапов, решения по каждому из них должны будут принимать губернаторы. Мэр Москвы пока не собирается смягчать режим.

План Поповой

Попова выступила с докладом на онлайн-совещании членов правительства с Путиным. Она рекомендовала снимать ограничения в три этапа.

На каждом этапе главы регионов смогут принимать решения, сказала она, исходя из трех факторов: темпов прироста заболевания Covid-19, свободного коечного фонда и охвата тестирования на коронавирус.

На каждом из трех этапов Роспотребнадзор предлагает расширение "перечня общественных пространств".

На первом этапе могут разрешить заниматься спортом и работу торговли (сейчас работают только продуктовые магазины) "с соблюдением социальной дистанции".

На втором - прогулки по улице, открытие торговых объектов большей площади, возобновление работы образовательных организаций.

Третий этап предусматривает допуск в парки и скверы - "при соблюдении социального дистанцирования", подчеркнула Попова. Кроме того, на третьем этапе, согласно этим методическим рекомендациям, должна быть разрешена работа торговых центров без ограничений.

Кроме того, смогут работать гостиницы и предприятия общественного питания.

Решение, какой этап выбрать в регионе, будут принимать их руководители, еще раз подчеркнула Попова. Ограничения могут быть возобновлены, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, добавила глава Роспотребнадзора.

Что сказал Собянин

После Поповой выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он предложил делить этапы на две части.

Жесткие ограничения он считает необходимым сохранить для сферы услуг, где люди "соприкасаются друг с другом": салоны красоты, парикмахерские, торговля. "Начало работы этих предприятий может спровоцировать рост заболеваемости", - предупредил Собянин.

По словам мэра, ему удалось договориться с Роспотребнадзором о том, чтобы "система была гибче". В Москве это выразится в том, что с 12 мая начнут работать все промышленные предприятия и возобновится строительство, а сфера услуг - нет.

То, как работает сельское хозяйство и промышленность, должны решать губернаторы, хотя они должны действовать с учетом требований Роспотребнадзора, считает Собянин: "Сфера услуг более жестко контролируется врачами, а промышленность - в большей мере ответственность [глав регионов]".

"Нельзя забегать вперед"

Открывая совещание с правительством, Путин сказал, что поспешность при принятии решений о снятии ограничительных мер может обернуться откатом назад.

В регионах России, по его словам, ситуация складывается по-разному. "Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное обоснованное смягчение", - пояснил он.

"Но только с опорой на мнение ученых, специалистов, - оговорился Путин. - И с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад".

Путин попросил губернаторов в ближайшие дни "выработать свои планы действий на период после 11 мая", опираясь на рекомендации правительства и Роспотребнадзора.

Совещание происходило по видеосвязи в отсутствие премьер-министра Михаила Мишустина, который 30 апреля сообщил, что у него диагностирован коронавирус, после чего, как официально сообщалось, был госпитализирован.

Обязанности главы правительства временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин на совещании с правительством сообщил, что он каждый день на связи с Мишустиным. "Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но Михаил Владимирович восстанавливается", - с улыбкой сказал Путин на совещании с правительством. "Вам от него большой привет", - добавил он.

В конце совещании Путин подчеркнул, что координация всей работы по борьбе с коронавирусом занимается правительство под руководством врио премьера Белоусова.

Рекомендации к 6 мая

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании 6 мая Путину представят рекомендации по выходу из режима самоизоляции. Сам Путин ранее заявлял, что ждет доклады о том, как реализуются меры поддержки граждан и предпринимателей.

Путин говорил, что к 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны представить рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений. "Все было представлено вовремя, и сегодня Попова и будет разъяснять детали этого плана", - заявил ранее в среду Песков.

Сама глава Роспотребнадзора два дня назад говорила, что снятие режима ограничений в России будет постепенным. "Есть правила эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим - постепенно снимаем, - объясняла Попова. - Самыми последними ограничениями, которые будут сняты - это запрет на проведение массовых мероприятий".

Есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, говорила Попова.

"А вот если мы не начнем нарушать и останемся заботящимися о своем здоровье и своих близких, и продолжим это делать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - признавала глава Роспотребнадзора.

По ее оценке, темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются. Утром в среду оперативный штаб при правительстве сообщил, что в стране зарегистрированы еще 10 559 случая заражения коронавирусом.

Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев. За последние сутки умерли еще 86 пациентов, число жертв коронавируса превысило полторы тысячи.

25 марта Путин впервые объявил следующую неделю нерабочей, спустя неделю он продлил режим нерабочих дней на весь апрель.

28 апреля он объявил в прямом телеэфире, что нерабочие дни продлены до 11 мая включительно. "Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, - сказал тогда он, поручив правительству к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.