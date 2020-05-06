Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Любимова стала министром в январе этого года, войдя в правительство Мишустина, который тоже заразился Covid-19

У министра культуры России Ольги Любимовой выявлен коронавирус, она перешла на удаленную работу. Ранее заболели глава правительства Михаил Мишустин и министр строительства Владимир Якушев. Любимова стала третьим членом кабинета с Covid-19.

"Результаты теста на Covid положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации 39-летней Любимовой речи не идет, добавила Усачева. Временно исполняющим обязанности назначен первый замминистра Сергей Обрывалин.

После Мишустина и Якушева

30 мая о положительном тесте на Covid-19 сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, который, как сообщалось, был после этого госпитализирован. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

1 мая стало известно, что глава минстроя России Владимир Якушев решил лечь в больницу - у него и его заместителя Дмитрия Волкова также был обнаружен коронавирус.

54-летний Мишустин продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей, "самочувствие остается в целом нормальным", сообщил накануне его пресс-секретарь Борис Беляков. Ранее он говорил, что премьер "работает с документами".

Никаких подробностей о состоянии здоровья Мишустина его пресс-секретарь за последние дни не сообщал. Нет подробностей и о состоянии 51-летнего министра Якушева. Министр финансов Антон Силуанов в интервью "Ведомостям" сказал, что Мишустин "активно вовлечен в рабочий процесс".

Президент Владимир Путин в среду сообщил, что он каждый день на связи с Мишустиным. "Все штатно, но не без температуры", - с улыбкой сказал Путин на совещании с правительством. "Вам от него большой привет", - добавил он.

Кроме того, министр науки и высшего образования Валерий Фальков перешел в режим самоизоляции. Об этом сообщала представитель министерства, не уточняя причины такого решения.

На последнем еженедельном заседании правительства 30 апреля отсутствовали трое министров - Якушев, Любимова и Фальков, обращает внимание The Bell. По данным издания, в правительстве есть и другие заболевшие Covid-19.

Министр Любимова

Любимова стала министром в январе этого года, войдя в состав правительства Мишустина после отставки с поста премьера Дмитрия Медведева. Она журналист и автор документальных фильмов, закончила журфак МГУ.

В министерстве культуры Любимова работает с января 2018 года, возглавляла департамент кинематографии.

Утром в среду оперативный штаб при правительстве сообщил, что в стране зарегистрированы еще 10 559 случая заражения коронавирусом. Теперь в стране 165 929 заболевших Covid-19, в Москве - 85 973.

Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев. За последние сутки умерли еще 86 пациентов, число жертв коронавируса превысило полторы тысячи.

Белоусов в среду провел в среду в правительстве оперативное совещание с вице-премьерами. Он еще не делал публичных заявлений после того, как Мишустин объявил о своем заражении, а Путин своим указом назначил Белоусова врио премьера.