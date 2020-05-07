Создателя паблика "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

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Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве, сообщает полиция. В апреле у него проходил обыск в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус.

О задержании Воронцова утром в четверг сообщило агентству ТАСС глава пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин.

"Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера", - сказал Васенин. По его словам, Воронцов якобы вымогал 300 тысяч рублей.

Васенин уточнил, что потерпевший с 2012 по 2017 годы проходил служил полицейским в Москве. "В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ", - утверждает Васенин.

После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе, утверждают в полиции.

Позиция самого Воронцова пока неизвестна.

"Правозащита Открытки", адвокат которой защищает Воронцова, сообщила Интерфаксу, что у него дома продолжается обыск, а его самого доставили в главное следственное управление ГУ МВД Москвы для допроса.

"Дверь в квартиру Воронцова выпилили, как рассказала его жена, перед началом обыска к нему в окна с крыши по веревкам спускался спецназ", - отмечают в "Правозащите Открытки".

"Омбудсмен полиции" - проект, посвященный защите прав полицейских и освещению проблем сотрудников правоохранительных органов в ключе, отличном от официального.

В апреле у Воронцова и родителей его жены прошли обыски в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ).

В Следственном комитете России тогда сообщили, что в петербургском управлении ведомства возбуждено уголовное дело по факту размещения во "ВКонтакте" пользователем "Владимир Воронцов" 2 апреля в 15:30 под видом сообщения анонимного автора заведомо ложной информации о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

Следствие утверждало, что в этом институте случаев заражения Covid-19 выявлено не было.

После обысков Воронцова допросили в качестве свидетеля.