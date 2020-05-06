Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

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Флориан Шнайдер, основатель немецкой культовой группы Kraftwerk, скончался в возрасте 73 лет.

Шнайдер основал группу в 1970 году вместе с Ральфом Хаттером.

Kraftwerk считались пионерами новой электронной музыки, часто использовали самодельные и единственные в своем роде инструменты.

Группа повлияла на формирование многих музыкальных жанров: от синтетического рока до хип-хопа.

В официальном заявлении, которое цитирует журнал Billboard, второй основатель Kraftwerk Ральф Хюттер сказал, что "очень опечален сообщением, что его друг и партнер на протяжении многих десятилетий, Флориан Шнайдер, скончался после недолгой борьбы с раком, отметив свой 73-й день рождения".

Инновации и успех

Шнайдер и Хюттер основали группу Kraftwerk в 1970 году как дуэт, хотя мировую популярность она получила как квартет.

Группа Kraftwerk считается основоположницей электронного рока. В ее истории инновация сочетается с коммерческим успехом.

В длинном списке музыкантов, на которых повлияла работа Kraftwerk, - Дэвид Боуи, назвавший в честь Шнайдера трек на своем альбоме Heroes, электронные дуэты Depeche Mode и Daft Punk, группа New Order.

Сэмплы из музыки Kraftwerk использовали сотни музыкантов - от группы Coldplay (в песне Computer Love из трека Kraftwerk Talk) до рэперов Джей-Зи и доктора Дре. В 1980-е их использовал пионер хип-хопа Africa Bambaataa.