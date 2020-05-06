Бэнкси нарисовал картину для британской больницы. Она про тех, кто борется с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Banksy

Новая работа художника Бэнкси появилась в больнице английского города Саутгемптон.

Это одноцветный рисунок площадью один квадратный метр. Он был повешен в фойе больницы, недалеко от дверей отделения реанимации, по договоренности с руководством медицинского учреждения.

На рисунке - мальчик в комбинезоне, сидящий у мусорного ведра.

Он выбросил фигурки Спайдермена и Бэтмена и играет с новым героем, вернее, героиней - медсестрой Национальной службы здравоохранения.

Рука медсестры вытянута вперед, она как будто летит по воздуху в позе Супермена.

На ее лице медицинская маска, на спине - накидка, на фартуке - красный крест (единственный цветной элемент картины).

Художник оставил врачам послание: "Спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, картина поможет сделать это место ярче, хоть она и черно-белая".

Работа провисит в больнице до осени, после чего ее продадут с аукциона, выручка от продажи пойдет Национальной службе здравоохранения.

Пола Хед, глава фонда, управляющего больницами Саутгемптона, отметила, что несколько работавших в больнице врачей стали жертвами эпидемии коронавируса.

"То, что Бэнкси выбрал именно нашу больницу, чтобы отдать должное вкладу всех сотрудников службы здравоохранения в это беспрецедентное время, - большая честь", - сказала она.