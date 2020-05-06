Правообладатель иллюстрации Imperial college london Image caption Профессор Нил Фергюсон выступал за введение жесткого карантина в Британии, но сам его нарушил

Полиция не будет проводить расследование в отношении бывшего члена научного совета при британском правительстве, эпидемиолога Нила Фергюсона. Фергюсон вышел из совета после того, как выяснилось, что во время карантина он встречался с женщиной.

Скотленд-Ярд в своем заявлении в среду охарактеризовал поступок профессора Фергюсона как "удручающий", но решил не выписывать штрафов. В полиции заявили, что Фергюсон признал ответственность за свои действия, выйдя из состава научного совета правительства.

По рекомендациям профессора Фергюсона в Британии были введены жесткие ограничения после начала эпидемии коронавируса. На его моделях распространения вируса во многом было основано решение правительства Бориса Джонсона кстановить карантин 23 марта.

Накануне газета Daily Telegraph опубликовала материал, в котором говорилось, что Фергюсона по меньшей мере дважды за время карантина посещала замужняя любовница. После этой публикации ученый отказался от правительственной должности.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что профессор поддерживает соблюдение рекомендаций правительства по карантину.

"Ясно, что, несмотря на свое удручающее поведение в этом случае, профессор Фергюсон понял, что совершил ошибку, и взял на себя ответственность за нее. Мы не собираемся предпринимать [в его отношении] никаких мер", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда. В полиции не говорят, связывались ли с профессором Фергюсоном лично.

В соответствии с правилами карантина, в Британии полицейские имеют право выписывать штраф до 60 фунтов за нарушения.

После отставки профессора Фергюсона в правительстве заявили, что премьер Борис Джонсон одобряет его решение уйти, но подчеркнули, что на ученого не оказывали никакого давления.

"Выдающийся ученый"

Представитель Даунинг-стрит в четверг сказал, что в правительстве о проступке Фергюсона узнали незадолго до публикации материала в Daily Telegraph.

Ранее в среду министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал поступок Фергюсона "удивительным" и в интервью Sky News заявил, что продолжать занимать должность правительственного советника профессор "просто не может".

Хэнкок назвал Фергюсона выдающимся ученым, а его работу - важной для разработки мер реагирования на эпидемию. Но правила социального дистанцирования очень серьезны и "действуют для всех", подчеркнул министр.

В рамках мер, введенных на основе расчетов Фергюсона, правительство, в частности, рекомендовало партнерам, живущим в разных домах, не посещать друг друга.

Image caption Фергюсон переболел коронавирусной инфекцией и провел после излечения две недели в самоизоляции

Покинув должность в совете, Фергюсон заявил, что осознает свою ошибку.

"Я действовал, исходя из того, что у меня есть иммунитет, поскольку мой тест на коронавирус ранее дал положительный результат, и я провел почти две недели в полной изоляции после того, как у меня появились симптомы, - говорится в его заявлении. - Я очень сожалению, что мои действия противоречили четким рекомендациям о необходимости социального дистанцирования".

Возможно ли снова заразиться Covid-19, уже переболев им, пока точно неизвестно.

Президент британской академии наук сэр Роберт Леклер сказал Би-би-си, что уход Фергюсона "не будет иметь серьезных последствий" для научного совета при правительстве. Вклад Фергюсона в работу совета значителен, но и без него совет "будет давать ценные рекомендации", - уточнил Леклер.

В начале апреля из-за похожего нарушения с должности ушла главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд. Таблоид Sun опубликовал фотографии Калдервуд с семьей на пляже более чем в часе езды от их дома в Эдинбурге.