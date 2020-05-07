Красноярский бизнесмен Анатолий Быков задержан по делу об убийствах

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Анатолий Быков на пленарном заседании "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" в рамках Красноярского экономического форума 2018

В Красноярске задержан предприниматель и политик Анатолий Быков. Его фамилия была хорошо известна в 90-е. В 2000 году его арестовали по делу об организации убийства предпринимателя по кличке Паша-Цветомузыка, которое оказалось инсценировкой.

О задержании Быкова и уголовном деле против него в четверг утром сообщили информационные агентства со ссылкой на свои источники. По их данным, предпринимателя заподозрили в заказных "убийствах прошлых лет".

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что в Быков задержан и ему вменяется организация убийства двух человек.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего члена "возглавляемой Быковым преступной группировки" Александра Наумова произошел с ним конфликт в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности.

"Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить", - рассказала представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, организацию преступления Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, "который привлек к этому членов возглавляемой им банды".

Некоторое время те следили за жертвами, а 24 июля 1994 года исполнители убийства расстреляли их автомобиль из автомата и пистолета, сообщила Петренко.

Татаренков ранее был приговорен к 13 годам колонии. "Были получены показания Татаренкова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков. На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан", - пояснила представитель СКР.

Кто такой Быков

Быков родился 17 января 1960 года. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 1990-е стал предпринимателем.

В 1998-2000 годы Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, в 1997-2016 годы был депутатом законодательного собрания Красноярского края.

В 1999 году на него завели уголовное дело по четырем статьям УК РФ: причастность к убийству, легализация незаконно полученных денежных средств, незаконное хранение оружия и незаконные валютные операции. Впоследствии к обвинениям были добавлены вымогательство и невозврат кредитов, полученных путем вымогательства, напоминает Интерфакс.

Быков уехал в Венгрию, где был арестован по запросу России по обвинению в причастности к убийствам предпринимателей. Показания против Быкова дал его знакомый, но позже он от них отказался. Быкова отпустили.

В 2000 году его арестовали по делу об организации убийства красноярского предпринимателя Вилора Струганова по кличке Паша-Цветомузыка, которое оказалось инсценировкой. Это самое громкое дело, благодаря которому в России знают красноярца Быкова.

В 2002 году Мещанский суд Москвы признал его виновным в организации убийства Струганова и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы условно.

В 2003 году проходили слушания по делу о совершенном в 1996 году убийстве жителя Назарово Олега Губина, Быкову вменялось соучастие в организации убийства и незаконный оборот оружия. В том же году Красноярский краевой суд признал Быкова невиновным.

В 2009 года Европейский суд по правам человека присудил Быкову компенсацию в размере 26 тысяч евро - 25 тысяч за судебные издержки и 1 тысячу евро за причинение морального вреда.