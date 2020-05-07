В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток

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Москва вводит обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, объявил мэр города Сергей Собянин. Указ он еще не подписал, но уже известно, что штраф за отсутствие маски будет 4 тысячи рублей. "Масочный режим" с 12 мая вводится и в Московской области.

Система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится после введения "масочного режима", сообщил также Собянин.

Он не сказал, как будут наказывать за нарушение "масочного режима". Это сделал чуть позже начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей, штрафовать будут по городскому кодексу об административных правонарушениях. "Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска", - пояснил Данчиков. По его словам, носить маски нужно непосредственно в транспорте, перед посадкой маска не обязательна.

Зачем это нужно

Накануне во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы объявил, что с 12 мая в столице возобновляют работу промышленные и строительные предприятия.

"Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать", - объяснил свое решение Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска - все это остается в силе", - сказал он.

Как и на совещании с Путиным, Собянин заявил о том, что говорить об ослаблении режима самоизоляции пока преждевременно. "Конечно, нет", - сказал мэр Москвы (цитаты по Интерфаксу).

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в России за сутки увеличилось на 11 231, из них в Москве - 6 703. Теперь в Москве зарегистрировано 92 676 случаев.

Собянин в эфире "России 24" привел мнение специалистов о том, что заражено гораздо больше - от 2 до 2,5% населения Москвы, "это около 300 тысяч человек".

СМИ сообщали со ссылкой на свои источники, что власти Москвы готовятся к введению "масочного режима".

Еще на прошлой неделе руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов объявил о том, что пассажиры смогут приобрести медицинские маски в метро. На этой неделе продажи начались на нескольких станциях. Маски и перчатки загружают в вендинговые автоматы.

В департаменте транспорта Москвы во вторник назвали цены: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 25 рублей, весь комплект из маски и перчаток - 50 рублей (сообщение прес-службы департамента передавал Интерфакс).

Вслед за Подмосковьем

Еще 30 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что в Подмосковье ношение масок станет обязательным.

Жителям Московской области уже сейчас рекомендуется носить защитные маски при выходе из дома, с 12 мая ношение масок в общественных местах будет обязательно.

Нарушителей "масочного режима" будут штрафовать на 4 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Воробьева. Штрафы будут выписывать в соответствии с подмосковным кодексом об административных правонарушениях.

Подмосковные магазины с 12 мая можно будет посещать только при использовании маски. Соответствующие объявления висят в подмосковных магазинах, свидетельствует сотрудник Би-би-си.

Контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, сообщали власти Подмосковья.