Коронавирус: ООН вновь просит помочь бедным странам, Мадонна переболела Covid-19

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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 млн человек, умерли, по последним данным, более 263 тысяч человек. В России впервые выявили больше 11 тысяч случаев коронавируса за сутки, таким образом, страна вышла на пятое место по числу заболевших, опередив Германию и Францию.

В Польше президентские выборы пройдут по почте, а в ООН говорят, что на борьбу с пандемией и последствиями в самых бедных странах потребуется не 2 млрд долларов, как планировалось ранее, а 6,7 млрд.

В Организации Объединенных Наций в четверг заявили, что социальные и экономические последствия пандемии сильно ударят по самым незащищенным странам. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в четверг предупредил, что пандемия может привести к голоду в нескольких странах.

"Если ничего не предпринять сейчас, нам следует быть готовыми к росту числа конфликтов, голоду и бедности", - заявил он.

Банк Англии предсказывает рекордный спад британской экономики в 2020 году. По итогам года ВВП Британии может упасть на 14%, говорится в его прогнозе. По данным Национального бюро статистики, это будет рекордное падение ВВП с 1949 года. Если верить восстановленным архивам Банка Англии, это падение также можно назвать самым резким сокращением экономического роста с 1706 года.

Впрочем, в 2021 году регулятор предсказывает рост ВВП на 15%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Франции карантин должны ослабить с понедельника

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в четверг объявит об ослаблении карантинных мер, начиная со следующего понедельника. На этой неделе карантинный режим ослабили в большинстве стран Европы: в Германии открыли большую часть магазинов и решили вернуть футбол, в Италии в начале недели вернулись на работу около трех миллионов граждан. В Испании и Австрии карантин частично ослабили в конце прошлой недели.

Вице-президент германского Института Коха Ларс Шааде в четверг предупредил о возможности второй волны коронавируса. Количество заболевших падает, но это не однозначный сигнал, - предупредил он.

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Певица Мадонна заявила, что переболела коронавирусом во время своего мирового турне Madame X. Певица отыграла несколько концертов в Португалии, Британии и Франции, но в марте прервала тур, после того как французское правительство ввело карантинные ограничения.

"Ближе к концу моего турне, в Париже, больше семи недель назад, я была больна, как и многие другие артисты, принимающие участие в моем шоу. Тогда мы думали, что у нас просто сильный грипп", - написала 61-летняя певица в "Инстаграме", подчеркнув, что пожертвовала миллион долларов на поиск вакцины от Covid-19.

Она пояснила, что сейчас не болеет, а позитивный результат дал тест на антитела к Covid-19.

За последние сутки в Бразилии от коронавируса умерли 615 человек - это самая высокая смертность в Южной Америке. Президент Бразилии один из немногих в мире, кто сам не соблюдал социальную дистанцию и не вводил карантин.